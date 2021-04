Comment regarder les chutes de Rutherford avec le streaming Dustin Milligan de Schitt’s Creek

Où vous avez vu le casting de Rutherford Falls, y compris Dustin Milligan

En ce qui concerne les originaux de Peacock, il est difficile d’en trouver un avec une distribution plus complète et diversifiée que Rutherford Falls, y compris l’alun de Schitt’s Creek Dustin Milligan. Avec tout le monde, de The Office et The Hangover star Ed Helms, à Dana L. Wilson de Dexter et Bobbie Yang de Heathers ayant tous suffisamment de temps pour briller sur la série comique prometteuse, il y a beaucoup à apprécier ici. Et, ne me lancez même pas sur le Michael Greyeyes accompli, ou la nouvelle venue Jana Schmieding, qui a commencé comme l’un des scénaristes de la série avant de décrocher l’un des rôles principaux.

Si vous voulez voir exactement où vous avez vu le casting de Rutherford Falls auparavant, ne vous inquiétez pas car CinemaBlend a récemment mis en place un aperçu complet des acteurs et de leurs plus grands films et émissions à ce jour.