Comment regarder les demi-finales, la ronde de redémarrage et les finales de la saison 8 de la FNCS

ESTNN détaille tout ce que vous devez savoir sur les demi-finales, la ronde de redémarrage et les finales de la saison 8 du FNCS de ce week-end.

Le moment est venu de couronner les vainqueurs du chapitre 2 – Saison 8 de l’Axe des champions de Fortnite. Au cours des deux dernières semaines seulement, les joueurs du monde entier ont participé à une paire de qualifications pour se garantir une place pour les finales de la saison 8 ou se qualifier pour les demi-finales grâce aux points de série. Pour ces derniers, le chemin est devenu beaucoup plus difficile et imprévisible.

Néanmoins, cette Fortnite Champion Series (FNCS) raccourcie signifiait un sprint vers l’arrivée pour tous les participants. Les demi-finales, la ronde de redémarrage et les finales de la FNCS se dérouleront au cours des quatre prochains jours. Ce dimanche, Fortnite compétitif couronnera ses champions de la saison 8.

Aujourd’hui, ESTNN fournit un guide de visualisation pour vous aider à comprendre ce qui se passe ce week-end alors que nous nous rapprochons de la fin du chapitre 2 – Saison 8 de Fortnite.

Formats et dates

Les deux premiers jours de cette conclusion accélérée du FNCS sont les demi-finales, également appelées manches, et le Reboot Round. Les demi-finalistes qualifiés s’affrontent pour se classer parmi les quatre premiers pour les pousser directement vers les finales de la saison 8. Les équipes restantes participeront au Reboot Round, où seuls les vainqueurs de Victory Royale obtiendront une place pour la finale de la saison 8.

Après les demi-finales et la ronde de redémarrage, il y a les finales de la saison. Les équipes s’affronteront dans 12 matchs pour déterminer le classement final du classement. Lors des dernières finales FNCS, Epic Games a engagé un prize pool de 3 millions de dollars US pour couvrir les sept régions. Dans l’ensemble, cela devrait être un sprint fou et rapide jusqu’à la ligne d’arrivée.

Voici un bref récapitulatif du format pour les quatre prochains jours :

Demi-finales du premier jour de la saison 8 (manches) – 28 octobre

66 équipes basées sur les points de la série séparées en deux manches (manche A et manche B) Les quatre meilleures équipes de chaque manche se qualifient pour les finales de la saison 8

Deuxième jour des demi-finales de la saison 8 (cycle de redémarrage) – 29 octobre

Six matchs par région Chaque équipe gagnante se qualifie pour la finale de la saison 8 Lorsqu’une équipe gagne un match, elle sera retirée du champ des équipes de la ronde de redémarrage

Finales de la saison 8 – 30 et 31 octobre

33 équipes Deux jours 12 matchs Six matchs chaque jour Le classement final dépend du score cumulé sur les deux jours

Système de notation

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

Distribution des prix

Europe – 1 351 200 $ NA Est – 635 100 $ Brésil – 428 175 $ NA Ouest – 222 300 $ Asie – 150 600 $ Moyen-Orient – 122 250 $ Océanie – 90 450 $

Comment regarder

Les options de visualisation ne manquent pas pour les demi-finales, la ronde de redémarrage et les finales FNCS ce week-end. Beaucoup des meilleurs joueurs du monde diffuseront leurs points de vue. De plus, Epic Games organise une émission officielle avec de nombreux commentateurs et analystes talentueux lors de l’appel.

Plusieurs membres bien connus de la communauté diffusent également des soirées de visionnage pour donner un aperçu plus approfondi des intrigues qui se déroulent dans chaque match. Votre meilleur pari est de parcourir le répertoire de Twitch et de trouver des flux qui répondent à vos besoins.

Voici le récapitulatif complet de la diffusion des quatre prochains jours de la saison 8 de FNCS :

L’Europe 

Liens de diffusion européens : Twitch espagnol / Twitch allemand, YouTube / Twitch français, YouTube / Twitch anglais, YouTube English Broadcast – ZekimusPrime, ShyoWager, xSUND0WN, Leven2K, Reisshub Spanish Broadcast – adreplays, TocataTV, OllieGamerz, Charlynighter, iGeStarK French Broadcast – chocatv, NowardBE, TheVic_c, Coach_Nounours, Mlle_Biscotte Diffusion allemande – criztianotorres, PlSTOLENHENRY, LinkeMedia Début de l’émission – 13 h 00 HE / 19 h 00 CET Couverture en direct de l’UE – 13 h 15 HE / 19 h 15 CET Fin de la diffusion – environ 16 h 30 HE / 10 :30h CET

Amérique du Nord

Liens de diffusion en Amérique du Nord (NA East & NA West) : Twitch / YouTube NA East Broadcast – ZekimusPrime, Reisshub, MonsterDFace, VividFN, AdamSavage NA West Broadcast – ZekimusPrime, xSUND0WN, claystehling, HelloKellyLink, LifewPanda Show Begins – 17h00 HE / 2 : 00 h 00 PT NAE Couverture en direct – 17 h 15 HE / 14 h 15 PT Pause – Environ 20 h 30 HE / 17 h 30 PT NAW Couverture en direct – Environ 21 h 15 HE / 18 h 15 PT Diffusion se termine – Environ 00 h 30 HE / 21h30 HP

Brésil

Liens de diffusion brésiliens : Twitch / YouTube / Facebook Diffusion portugaise – melanylolee, Kennosv, nevesthaue, RainyCreates, yt_virti, risk1nner, fla_eikani Diffusion espagnole – barnagg, KerykeionTV, gorilonfn, Pringl3sTw Début de l’émission – 15 h 50 Couverture en direct BR – 16 h 15 Fin de la diffusion – Environ 19h30

Asie

Liens de diffusion asiatique : YouTube / Twitch Asia Broadcast – shohei_taguchi, YamatoColors, Shiras___, tonpiava Début du spectacle – 16h50 BR Couverture en direct – 17h15 Fin de la diffusion – Environ 20h30

Twitch Drops

Les FNCS Twitch Drops sont toujours en ligne dans la saison 8. Jusqu’à présent, les joueurs devraient avoir récupéré l’émote, le spray et le doigt en mousse pour se connecter et suivre les instructions. Ce week-end marque votre dernière chance d’acquérir ces Twitch Drops.

Quiconque cherche à acquérir ces produits cosmétiques doit regarder une émission vérifiée pendant au moins 15 minutes, puis réclamer les gouttes sur Twitch. Assurez-vous de lier votre compte Epic Games à votre compte Twitch pour être éligible.

Assurez-vous de vous connecter tout au long du week-end pour voir quels trios deviennent les champions de la saison 8 FNCS. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour concernant la série Fortnite Champion et d’autres événements Fortnite compétitifs!

Image en vedette : Jeux épiques