Comment regarder les Fact Music Awards 2021 en ligne à travers le monde

Les Fact Music Awards 2021 sont dans quelques heures et les fans sont impatients de commencer la saison officielle des prix K-pop avec ! Cette année, TMA 2021 a taquiné une série de performances spéciales inédites de Stray Kids, Itzy, The Boyz, Kim Heechul et plus encore. Si vous vous demandez comment regarder l’émission en ligne, nous avons ce qu’il vous faut !

La programmation étoilée des Fact Music Awards 2021 comprend le meilleur de la Kpop avec des icônes pop du 21e siècle BTS, Seventeen et plus. La liste des présentateurs a également taquiné le retour de Park Hyung Sik !

De plus, certains des visages les plus célèbres du divertissement coréen comme Shin Hyun Been, Lee Jae Wook, Na In Woo, Gong Myung et bien d’autres seront présents au TMA 2021.

Photo de VCG/VCG via .

Les Fact Music Awards 2021, le tapis rouge et l’heure de la cérémonie principale sont sortis

Cette année, les Fact Music Awards 2021 accueilleront un moment tapis rouge à part entière avec la cérémonie principale. L’événement Tapis rouge débutera le 2 octobre à 17 h 00 KST / 4 SM ET / 3 h 00 CT / 1 h 00 PT / 10 h 00, heure d’été d’Europe centrale (CEST). Consultez l’horaire international complet de Red Carpet ici.

La cérémonie principale commencera deux heures après le tapis rouge.Regardez la remise des prix TMA 2021 le 2 octobre à 19 h KST / 6 h HNE / 5 h heure centrale (CT) / 3 h PT / 12 h heure d’été d’Europe centrale (CEST) . Vérifiez la répartition des heures internationales ici.



BTS participera aux Fact Music Awards 2021 (Twitter officiel de BTS)

Comment regarder les Fact Music Awards en ligne gratuitement à travers le monde

Cette année, TMA 2021 sera diffusé à partir d’un certain nombre de sites en ligne. Selon le pays, les fans du monde entier peuvent regarder l’émission en ligne.

Les téléspectateurs coréens pourront regarder les Fact Music Awards 2021 via U + Idol Live. Les téléspectateurs du Japon peuvent le regarder sur Hulu – à la fois l’événement du tapis rouge et la cérémonie principale.

Les fans d’Amérique du Nord, du Sud et centrale peuvent regarder TMA 2021 sur la chaîne YouTube de The Fact. Les fans internationaux peuvent également consulter le site officiel de The Fact pour plus de détails sur où regarder. Consultez également ce fil de fans pour obtenir des informations sur la diffusion en direct.

La programmation des Fact Music Awards 2021

Les Fact Music Awards 2021 ont promis une programmation de stars. BTS, Stray Kids, Itzy, Super Junior, Astro, Enhypen, Ateez, Seventeen, Oh My Girl, Brave Girls, Kang Daniel et bien d’autres assisteront à la cérémonie. Voici la liste complète des artistes.

Hôtes de TMA 2021

La star de Girls ‘Generation, Seohyun, sera le MC de la cérémonie principale avec le célèbre animateur de télévision Shin Dong Yup. Red Carpet sera animé par Lee Minho, alias Boom, le rappeur sud-coréen populaire pour animer des émissions de variétés.

Vous ne pouvez pas attendre les Fact Music Awards 2021 ? Regardez l’émission le 2 octobre à partir de 19h KST. Gardez un œil sur @HITCculture pour toutes les dernières mises à jour.