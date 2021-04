Comment regarder les films DC dans l’ordre

Alors que des films basés sur DC Comics ont été réalisés depuis la fin des années 1970, lorsque Richard Donner a réalisé Superman: le film, les superproductions ont fait les choses très différemment au cours de la dernière décennie. En 2013, Warner Bros. a publié Man Of Steel de Zack Snyder, et avec lui a lancé le DC Extended Universe – une continuité étendue qui voit certains des plus grands super-héros jamais créés – y compris Superman, Batman, Wonder Woman et toute la Justice League – occuper un monde unique. C’est un canon qui continue de se développer, avec de nouveaux films sortant chaque année, et bien que ce soit une bonne chose pour les fans, cela peut aussi être un problème tactile pour les nouveaux arrivants qui tentent de maîtriser les choses.