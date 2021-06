Comment regarder les films de Spider-Man en streaming

Spider-Man 3 (2007)

La paille qui a brisé le dos du chameau, ou Spider-Man 3, a beaucoup de choses à faire avec plusieurs méchants, des intrigues secondaires et la tristement célèbre scène de danse Peter Parker. Lorsque le costume de Spider-Man reçoit un nouveau look et des pouvoirs d’un mystérieux symbiote, il devient lentement tout ce qu’il détestait et plus encore. En plus de cela, il doit affronter un trio de ses ennemis les plus emblématiques de la bande dessinée – Harry Osborn (James Franco) face au Green Goblin, Venom (Topher Grace) et Sandman (Thomas Haden Church) – dans une série. de batailles exagérées.

Flux Spider-Man 3 sur Starz.

Louer / Acheter Spider-Man 3 sur Amazon.