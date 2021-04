Comment regarder les films Godzilla en streaming

Godzilla contre. Mégalon (1973)

Pensiez-vous que la franchise Godzilla ne pouvait pas devenir plus folle? Eh bien, regardez Godzilla contre Megalon qui voit le monstre emblématique faire équipe avec un cyborg pour affronter un cafard géant et un poulet noir envoyés pour détruire la planète.

Flux Godzilla contre Megalon sur HBO Max.

Godzilla contre. Mechagodzilla (1974)

Après avoir vu Godzilla affronter des monstres de la mer, de la terre et au-dessus, le titre de 1974 Godzilla vs Mechagodzilla suit le kaiju alors qu’il adopte une version mécanisée de lui-même, ce qui entraîne une confrontation des âges.

Flux Godzilla contre Mechagodzilla sur HBO Max.

Terreur de Mechagodzilla (1975)

En 1975, Terror of Mechagodzilla, qui voit l’ennemi de l’année précédente revenir, a été libéré, mais cette fois, il y a plus à l’histoire. En plus de combattre la version technologiquement avancée de lui-même, Godzilla doit également battre une autre créature extraterrestre.

Flux Terreur de Mechagodzilla sur HBO Max.