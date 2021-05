Comment regarder les films Harry Potter lors de la journée internationale de Harry Potter

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Ces jours-ci, il semble qu’il y ait des vacances tous les jours de la semaine, et si certains comme National Thank God It’s Monday Day et National White Cheesecake Day vont de stupide à absurde, il y en a d’autres qui ont un sens de la magie, de l’émerveillement et peut-être même des arts sombres fantastiques. Je parle de la Journée internationale de Harry Potter (dimanche 2 mai), de la célébration annuelle des romans fantastiques bien-aimés de JK Rowling et de huit succès au box-office qui ont diverti et enchanté des millions de moldus au fil des ans.

Mais que faire lors de la journée internationale de Harry Potter? Mettez-vous une robe, prenez votre fidèle balai et partez-vous pour une partie de Quidditch? Recommencer à lire les livres pour les 9 et 3/4 fois? Ou regardez-vous les films Harry Potter en streaming? Et bien que les deux premières options feraient un bon dimanche Funday, regarder les films n’est pas une mauvaise façon de passer un dimanche matin paresseux, après-midi, soir et certaines parties du lundi non plus.