Comment regarder les films Matrix en streaming

En décembre 2021, The Matrix Resurrections ouvrira ses portes dans les cinémas et accueillera le public dans l’univers époustouflant et bourré d’action créé par les Wachowski il y a près d’un quart de siècle. Mais avant de vous rendre dans votre cinéma local pour voir le retour du Neo de Keanu Reeves par vous-même, vous voudrez probablement revenir en arrière et voir comment tout a commencé. C’est en fait plus facile qu’il n’y paraît car vous pouvez regarder tous les films The Matrix en streaming au même endroit, créant une situation idéale pour marathoner le film de science-fiction révolutionnaire original de 1999 et ses deux suites – The Matrix Reloaded et The Matrix Revolutions. Pour rendre les choses encore plus faciles, nous avons élaboré un guide rapide qui vous montre comment et où vous pouvez vous familiariser avec l’histoire de Neo jusqu’à présent.