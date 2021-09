Comment regarder les finales de la saison 7 de FNCS

Apprenez à regarder les finales de la saison 7 de FNCS ce week-end !

Les trois derniers mois de compétition Fortnite se résument à ceci: les finales de la saison 7 de la Fortnite Champion Series (FNCS). Sept régions, chacune avec 33 équipes, s’affronteront dans 12 matchs pour décider qui repartira avec la pioche Ax of Champions en jeu et une part de 3 millions de dollars US. C’est le summum de la compétition Fortnite, et cela arrivera à son paroxysme ce week-end. On ne sait pas ce qui se passera au cours des prochaines 48 heures, mais nous savons avec certitude que les sept régions répondront aux attentes.

Aujourd’hui, ESTNN fournit un guide d’audience à toute personne intéressée à regarder les finales de la saison 7 de la FNCS. Nous inclurons également un rappel du système de notation, de la distribution des prix en argent et du format pour vous préparer. Rejoignez-nous alors que nous nous préparons pour la conclusion compétitive du chapitre 2 de la saison 7 de Fortnite.

ALLONS GOOOOOOOOOOOOO !!! Regardez les finales FNCS à partir de demain à 13 h HE. pic.twitter.com/RVprWyZMcj – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 3 septembre 2021

Format

Tout se résume à ceci. Après plusieurs mois d’action extraterrestre dans Fortnite Battle Royale, les meilleurs des meilleurs ont atteint la dernière étape du FNCS. Ce week-end, 33 trios de chaque région s’affronteront dans 12 matchs avec le même objectif d’accumuler le plus de points possible.

Voici le format complet de la finale de la saison 7 du FNCS :

Trios 33 équipes Deux jours 12 matchs Six matchs par jour Les équipes accumulent des points en fonction des éliminations et du classement Les scores seront totalisés après deux jours pour déterminer les classements finaux

Système de notation

Victory Royale : 30 points 2e : 26 points 3e : 24 points 4e : 22 points 5e : 21 points 6e : 20 points 7e : 19 points 8e : 18 points 9e : 17 points 10e : 16 points 11e : 14 points 12e : 13 points 13e : 12 points 14e 11 points 15e : 10 points 16e : 9 points 17e : 8 points 18e – 24e : 5 points par élimination : 2 points

Distribution des prix

L’Europe est en tête de liste en termes de paiements avec plus de 1,35 million de dollars US, compte tenu du volume considérable de joueurs dans la région. NA East est légèrement derrière à 635 000 $ US et le Brésil avec 428 000 $ US.

Voici la répartition complète des prix par région :

Europe – 1 351 200 $ NA Est – 635 100 $ Brésil – 428 175 $ NA Ouest – 222 300 $ Asie – 150 600 $ Moyen-Orient – 122 250 $ OCE – 90 450 $

Comment regarder

Participez à Party Royale ce dimanche à partir de 13 h HE pour regarder les finales de la FNCS sur grand écran ! 🔗 : https://t.co/Oe7PmF9pkt pic.twitter.com/PJ9dOcnhkS – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 3 septembre 2021

Les options d’audience pour les festivités de ce week-end sont apparemment infinies. Epic Games organisera sa propre diffusion en direct pour l’Europe, NA East et NA West les deux jours. Certains streamers réputés organisent des soirées de visionnage pour une perspective différente, comme AussieAntics, TSM EmadGG, TSM Ops et bien d’autres. Pour les trouver, consultez votre répertoire Twitch dans la catégorie Fortnite. Certains finalistes peuvent également diffuser leur point de vue, mais vous devrez garder un œil sur qui passe en direct.

Voici le calendrier de diffusion d’Epic et les liens de diffusion pour les finales de la saison 7 :

L’Europe 

Amérique du Nord

Anglais : YouTube, début de l’émission Twitch – 17h00 HE / 14h00 PT NAE Couverture en direct – 17h15 HE / 14h15 PT Pause – Environ 20h30 HE / 17h30 PT NAW Couverture en direct – Environ 21h15 HE / 18 h 15 HP Fin de la diffusion – Environ 00 h 30 HE / 21 h 30 HP

Brésil

Portugais : Début de l’émission Twitch – 15h00 Fin de la diffusion – Environ 18h30

Vous pouvez également regarder les finales de la saison 7 dans le mode Party Royale de Fortnite en faisant la queue et en vous dirigeant vers le grand écran.

Twitch Drops

Les FNCS Twitch Drops seront disponibles jusqu’à la fin de ce week-end. Pour les gagner, vous devrez connecter votre compte Epic Games à votre compte Twitch et regarder une diffusion vérifiée pendant 15 minutes. Vous pouvez ensuite réclamer vos objets en jeu sur le site Web de Twitch.

N’oubliez pas de consulter nos avant-premières des finales européennes et NA Est, où nous vous présenterons toutes les intrigues, les favoris, les chevaux noirs et plus encore avant le week-end. Avant tout, profitez de l’action car de nombreux joueurs reçoivent de l’argent qui change leur vie et un morceau de l’histoire de Fortnite.

Image en vedette : Jeux épiques