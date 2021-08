Comment regarder les gorges de Brandi Carlile en direct de n’importe où

Avant son prochain album “In These Silent Days”, Brandi Carlile revient au Gorge Amphitheatre pour un événement spécial d’une nuit seulement – Echoes Through The Canyon. Les fans n’auront pas besoin de monter dans un avion pour George, Washington, pour assister au tournage, car l’intégralité de l’émission devrait être diffusée en direct en ligne pour les fans du monde entier.

L’événement, qui devait initialement avoir lieu en juin 2020, verra Brandi débuter des chansons de sa prochaine sortie ainsi que quelques favoris des fans et le dernier single, “Right On Time”. Le livestream comprendra également des sets de deux autres artistes musicaux : Sheryl Crow et Amythyst Kiah. Cependant, contrairement à certains événements en direct qui sont gratuits à regarder, Echoes Through The Canyon est un événement en direct avec billet.

Nous avons tous les détails sur l’endroit où regarder l’émission juste en dessous et même quelques conseils sur la façon d’y accéder si vous voyez une restriction de localisation qui bloque le flux dans votre pays.

Brandi Carlile Live From The Gorge Amphitheatre: Quand et où

Le concert en direct de Brandi Carlile commence à 20 h 30 HE le samedi 14 août et devrait durer quatre heures. Cet événement spécial n’est accessible qu’en achetant un billet chez Veeps. Les achats de billets incluront également la possibilité de revoir le concert jusqu’à 3 h HE le 29 août.

Bien que cette émission devrait être disponible en streaming dans le monde entier, il est possible que vous rencontriez une restriction en fonction de l’endroit où vous vous trouvez. Si vous remarquez que le flux n’est pas disponible dans votre région pour une raison quelconque, vous pouvez essayer l’un de ces excellents services VPN pour débloquer l’accès et diffuser l’émission en direct.

Comment regarder Brandi Carlile Gorge en direct

Ce sera l’un des concerts les plus faciles à assister de votre vie. L’événement en direct Brandi Carlile Echoes From The Canyon sera disponible en direct sur Veeps et accessible à toute personne disposant d’un billet. Vous pouvez obtenir votre billet ici pour vous préparer à son coup d’envoi à 20 h 30 HE le samedi 14 août et le regarder en direct depuis votre appareil préféré. Si vous ne parvenez pas à afficher le site Web en raison d’une restriction de localisation, essayez un service VPN pour pouvoir y accéder dès aujourd’hui. ExpressVPN se trouve être notre préféré.

