Comment regarder les Grammy Awards 2021 en ligne de n’importe où

Contrairement à la remise des prix de l’année dernière qui a eu lieu fin janvier avant la pandémie, les Grammys 2021 se dérouleront avec les protocoles Covid-19 complets en place. En fait, il y aura cinq scènes différentes et cette année, les nominés seront le public de l’émission, bien que chaque nominé puisse amener un invité. L’événement devait initialement avoir lieu au Staples Center, mais il a été décidé en raison d’une augmentation du nombre de cas Covid de le tenir au plus petit centre de convention de Los Angeles.

La plus grande soirée de la musique est ici et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les 63e Grammy Awards annuels en ligne ou à la télévision.

Trevor Noah du Daily Show sera l’hôte de cette année et ce sera en fait la première fois qu’il organise une cérémonie de remise de prix. Cependant, Noah espère que les Grammys seront une rupture avec la pandémie des téléspectateurs, car l’événement devrait être beaucoup plus animé que les autres récompenses virtuelles qui ont eu lieu dans le passé.

L’un des moyens par lesquels les Grammys de cette année espèrent se démarquer est le grand nombre de performances live qui auront lieu. Il y aura des performances de Taylor Swift, BTS, Haim, Cardi B, Harry Styles, Dua Lipa, Billie Eilish, Bad Bunny, Post Malone, Megan Thee Stallion, Roddy Rich avec des apparitions des Black Pumas, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat , Mickey Guyton, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer et Maren Morris.

Que vous soyez un fan de longue date des Grammys ou que vous souhaitiez simplement voir en quoi le spectacle de cette année sera différent des précédents, nous vous montrerons exactement comment regarder les Grammys 2021 de n’importe où dans le monde.

Grammys 2021 – Quand et où?

Les Grammy Awards 2021 auront lieu au Los Angeles Convention Center le dimanche 14 mars et l’événement sera diffusé en direct sur CBS, Paramount Plus et Grammy.com à partir de 20h HE / 17h PT. Vous pouvez également vous connecter à 19 h 30 HE / 15 h 30 HP pour regarder la couverture du tapis rouge sur le site Web des Grammys ou sur sa page Facebook.

Regardez les Grammys de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Grammys 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la cérémonie de remise des prix de cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.