Comment regarder les Grammys: diffusez en direct les prix de la musique 2021 en ligne de n’importe où

Cela se déroule un peu plus tard que d’habitude en 2021, mais la plus grande soirée musicale est enfin là. L’une des cérémonies de remise de prix les plus prestigieuses de tous les divertissements, les 63e Grammy Awards seront une affaire somptueuse, réunissant une foule des visages les plus célèbres de la planète – Beyonce, Dua Lipa, Justin Bieber, Taylor Swift, Billie Eilish et Harry. Styles pour n’en nommer que quelques-uns. Beaucoup d’entre eux se produiront même pour leur dîner aussi! Suivez notre guide ci-dessous pour vous expliquer comment regarder une diffusion en direct des Grammys en ligne où que vous soyez.

Covid-19 a forcé le spectacle de cette année à adopter un format « respectueux de la quarantaine et en partie virtuel » qui, de manière intrigante, signifie qu’il se déroulera à la fois dans et autour du Los Angeles Convention Center – plutôt que dans son domicile habituel du Staples Center dans le Cité des Anges.

L’animateur du Daily Show, Trevor Noah, animera les débats, mais il y aura un casting de présentateurs de superstars au cours de l’événement de trois heures et demie. Les célèbres trophées dorés seront décernés dans 83 catégories ce soir, y compris par des employés de célèbres salles indépendantes comme le Troubadour de Los Angeles, l’Apollo à New York et le Station Inn de Nashville.

Assurez-vous de ne pas manquer cet événement incroyable, qui présente également des performances de BTS, Cardi B, HAIM et Megan Thee Stallion. Lisez la suite pour savoir où regarder une diffusion en direct des Grammys en ligne, à la télévision et de n’importe où dans le monde en ce moment.

Aux États-Unis, CBS est le diffuseur officiel des Grammys et le réseau diffusera l’intégralité de la cérémonie de remise des prix à la télévision linéaire – avec une couverture commençant à 20 h HE / 17 h HP le dimanche 14 mars.

Vous pouvez également vous connecter via le nouveau service de streaming Paramount Plus, anciennement CBS All Access. Paramount Plus coûte 9,99 $ par mois pour la version sans publicité, ou 5,99 $ par mois avec des publicités, mais si vous vous inscrivez à Paramount Plus avant la fin du mois de mars, vous pourrez obtenir un 1 mois d’essai GRATUIT de Paramount Plus.

Vous pouvez regarder du contenu CBS en direct via votre affilié local si vous avez un abonnement complet avec l’offre de 9,99 $ ou l’abonnement moins cher de 5,99 $ pour le moment.

Comment regarder les Grammys 2021 en direct sans câble

Pour les coupe-cordons, une autre option est FuboTV – qui offre un essai GRATUIT de 7 jours de sa propre. Il transporte CBS, ainsi que de nombreux autres réseaux nationaux, notamment Fox, NBC et ESPN. Le prix commence à 64,99 $ par mois pour ce service de remplacement de câble complet avec plus de 100 chaînes. Il est également très facile de s’inscrire, en acceptant une large gamme de cartes de crédit et de débit pour les paiements en ligne et PayPal.

Si tu te trouves en dehors de l’Amérique et que vous voulez savoir où regarder une diffusion en direct des Grammys ce soir, ne vous inquiétez pas – un bon VPN est tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter comme vous le feriez à la maison.