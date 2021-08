Comment regarder les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

C’est toujours fou de croire que les Jeux olympiques sont * vraiment * ici, et si vous êtes comme moi et que vous mangez ces Jeux, vous serez alors prêt à dévorer les secondes avec les Jeux paralympiques juste après. NBC couvre généralement tout ce qui concerne les Jeux olympiques et paralympiques, et cette année n’est pas différente. La seule ~ nouvelle ~ chose que fait le réseau est d’offrir 1 200 heures (!!!) de couverture des Jeux paralympiques. Comme ils devraient !

Les Jeux paralympiques ont lieu après les Jeux olympiques, à partir de la fin août et jusqu’en septembre. Évidemment, il y a un énorme décalage horaire entre ici et le Japon, alors continuez à lire ci-dessous pour toutes les informations dont vous avez besoin pour définir des rappels d’appel afin de ne pas manquer ces athlètes de classe mondiale en action.

L’athlète américaine Jessica Long participe au 400 m nage libre féminin lors des Jeux paralympiques de Rio 2016.

Bouddha Mendes.

Quand sont les Jeux Paralympiques ?

Les Jeux Paralympiques se déroulent du 24 août au 5 septembre, vous avez donc un peu de temps avant leur coup d’envoi (environ 18 jours, pour être exact).

Où puis-je regarder les Jeux ?

Connectez-vous via le réseau câblé OG NBC, ou essayez NBCSN ou Olympic Channel pour la couverture. Pour les coupeurs de câbles, diffusez la couverture télévisée des Jeux paralympiques sur NBCOlympics.com et l’application sportive NBC. Peacock, le service de streaming par abonnement de NBC, aura également une couverture, y compris les rondes de médailles du basketball masculin et féminin en fauteuil roulant et du volleyball assis féminin.

A quelle heure auront lieu les Jeux ?

Les Jeux seront diffusés en direct entre 21 h et 9 h HNE tous les jours sur NBCSN, ce qui représente le décalage horaire de 13 heures par rapport à Tokyo.

Que dois-je prévoir de voir ?

Il y a 22 sports au total dans les Jeux, avec le badminton et le taekwondo apparaissant pour la première fois. En plus de toute la couverture télévisée, les options de diffusion en continu afficheront des compétitions dans presque tous les sports, notamment : tir à l’arc, badminton, boccia, canoë, cyclisme, sports équestres, goalball, judo, marathon, aviron, tir, volleyball assis, football, natation, table tennis, athlétisme, triathlon, basketball en fauteuil roulant, rugby en fauteuil roulant et tennis en fauteuil roulant. Retrouvez l’horaire provisoire ici.

Y aura-t-il des options de visualisation accessibles ?

Et c’est! Toute la couverture télévisée offrira des services de sous-titrage et de description vidéo.

Y aura-t-il une cérémonie d’ouverture ?

Abso-frickin-lutely. Et une cérémonie de clôture aussi ! Les deux seront diffusés en direct sur NBCSN les 24 août et 5 septembre, respectivement.

