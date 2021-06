Comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre le Japon en ligne de n’importe où

Avant leur tournée sud-africaine d’un mois qui commence samedi prochain, les Lions britanniques et irlandais joueront un match d’échauffement contre le Japon aujourd’hui et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez le regarder à la télévision ou en ligne gratuitement.

En plus d’être le premier match des Lions à être diffusé en direct depuis 28 ans, il y aura plus de 16 000 fans présents au Murrayfield Stadium d’Édimbourg, ce qui ne s’est pas produit depuis mars de l’année dernière. Ce sera également le premier match des Lions à domicile en 15 ans, ce qui ravira les fans de rugby au Royaume-Uni et en Irlande pour le match.

Le match d’échauffement d’aujourd’hui contre les Cherry Blossoms donnera aux Lions une chance de se préparer pour leur prochaine tournée. Cependant, une fois que l’équipe arrivera en Afrique du Sud, elle disputera cinq autres matchs d’échauffement avant d’affronter les Springboks lors de trois matchs test.

L’entraîneur-chef des Lions Warren Gatland, qui a pris ses fonctions en 2019, s’attend à un match difficile contre le Japon, car l’équipe aime jouer à un rythme élevé et déplacer le ballon. Sur la base d’observations tout au long de la Coupe du monde, Gatland a déclaré que le Japon avait “des menaces d’attaque à travers le parc et une défense solide et un coup de pied arrêté”. Les Lions seront-ils capables de vaincre les Cherry Blossoms pour bien démarrer leur dernière tournée sud-africaine ?

Que vous soyez un grand fan de rugby qui suit les Lions depuis le début de la saison ou que vous souhaitiez simplement voir l’équipe jouer à domicile, nous vous montrerons exactement comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre le Japon de n’importe où en le monde.

Lions britanniques et irlandais contre le Japon – Quand et où ?

Les Lions affronteront le Japon ce samedi 25 juin au Murrayfield Stadium d’Édimbourg avant leur prochaine tournée en Afrique du Sud qui débutera le week-end prochain. Le match sera diffusé gratuitement en direct sur Channel 4 au Royaume-Uni à partir de 14h15 BST (9h HE / 6h PT).

Comment regarder gratuitement les Lions britanniques et irlandais contre le Japon au Royaume-Uni

Les fans de rugby au Royaume-Uni pourront regarder les Lions affronter les Cherry Blossoms gratuitement sur Channel 4 à partir de 14h15 BST samedi. En plus d’être gratuit, c’est le premier match des Lions à être diffusé à la télévision en direct depuis 28 ans. Il convient également de noter que bien que la couverture du réseau commence à 14h15 BST, le coup d’envoi est en fait fixé à 45 minutes plus tard à 15h BST.

Si vous avez une licence TV, vous pourrez regarder le match gratuitement sur Channel 4, mais vous pouvez également diffuser le match en ligne via le service de streaming All4 du réseau.

Canal4



Diffusez la couverture de Channel4 du match British & Irish Lions contre Japon gratuitement en ligne avec BBC iPlayer.

Gratuit sur Channel4

Obtenez une diffusion en direct des Lions britanniques et irlandais contre le Japon aux États-Unis

Bien que les fans de rugby aux États-Unis puissent regarder l’intégralité de la tournée des Lions en Afrique du Sud sur Peacock la semaine prochaine, il semble que le service et NBC ne diffuseront pas le match Lions contre Japon d’aujourd’hui. Cela signifie que vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous pour le regarder aux États-Unis

Diffusez en direct les Lions britanniques et irlandais contre le Japon en Australie

Les fans australiens pourront assister à toute l’action lors de la tournée des Lions en Afrique du Sud la semaine prochaine sur Stan Sport, mais tout comme aux États-Unis, aucun diffuseur local ou service de streaming ne diffuse le match Lions contre Japon d’aujourd’hui. Encore une fois, vous devrez vous procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous si vous souhaitez regarder le match en Australie.

Comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre le Japon de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Lions britanniques et irlandais contre le Japon aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder le match d’aujourd’hui lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

