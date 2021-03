Comment regarder les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards 2021 en ligne de n’importe où

Alors que les adultes ont les Golden Globes, les Grammys et les Oscars, les enfants du monde entier voudront se connecter pour regarder les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’émission de récompenses de cette année à la télévision ou en ligne.

Tout comme les Kids ‘Choice Awards de l’année dernière, le spectacle de cette année aura également lieu virtuellement en raison de la pandémie. Cependant, pour rendre la remise des prix plus facile à regarder, Nickelodeon la diffusera sur tous ses réseaux, ce qui signifie que vous pourrez la regarder sur Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons et Nick Jr. Nickelodeon prévoit également d’utiliser la réalité étendue. (XR) tout au long de son émission pour donner aux téléspectateurs et à l’intérieur un regard sur les maisons des célébrités.

L’ancienne star de Nickelodeon et maintenant la légende du Saturday Night Live, Kenan Thompson, sera l’hôte des Kids ‘Choice Awards de cette année. Alors que Kenan a commencé sa carrière d’acteur sur All That de Nickelodeon, il ne craint pas d’être mince et alerte, il sera probablement au spectacle de cette année.

Pour la toute première fois aux Kids ‘Choice Awards, Orange Blimp de Nickelodeon quittera le lieu de la cérémonie de remise des prix et emmènera les fans dans une course folle à travers le monde et au-delà. Il y aura également des murs de fans en direct et interactifs qui amèneront les célébrités et les familles à la maison sur la scène principale tandis que les enfants du monde entier pourront voter pour leurs nominés préférés en utilisant l’application Nick Play sur leurs smartphones ou tablettes.

En ce qui concerne les nominés, Justin Bieber mène le peloton avec cinq nominations, suivi de Stranger Things with Four et Arian Grande, The Croods: A New Age, Henry Danger, Soul, Trolls World Tour et Wonder Woman 1984 sont tous à égalité avec trois nominations chacun. En plus d’être nominé pour le plus grand nombre de récompenses cette année, Justin Bieber montera également sur scène pour interpréter « Anyone » et « Intentions » aux côtés de Quavo.

Que vous ayez hâte de regarder l’émission aux côtés de vos enfants ou que vous souhaitiez simplement écouter un peu de nostalgie, nous vous montrerons comment regarder les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards de cette année depuis n’importe où dans le monde.

Nickelodeon Kids ‘Choice Awards 2021 – Quand et où?

La 34e édition des Nickelodeon Kids ‘Choice Awards aura lieu le samedi 13 mars et la remise des prix sera diffusée simultanément sur Nickelodeon, TeenNick, Nicktoons et la chaîne Nick Jr. à partir de 19h30 HE / PT.

Regardez les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Nickelodeon Kids ‘Choice Awards aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder l’émission de cette année lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

