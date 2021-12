Comment regarder les nominations aux Golden Globes 2022

L’assise de la presse étrangère d’Hollywood en difficulté. accueillera en effet une autre tranche de ses Golden Globe Awards annuels cette année, les nominés devant être annoncés tôt lundi matin.

La HFPA, souvent ridiculisée, a adopté une attitude incontournable, même si la cérémonie annuelle de fête qu’elle organise ne sera pas télévisée, a été boycottée par les publicistes et a été coupée d’un contingent de studios et streamers à la suite d’une enquête menée en février par le Los Angeles Times. Cette enquête a mis en lumière des allégations de manquements financiers et éthiques et a souligné qu’aucun des membres de la HFPA – qui étaient au nombre de 87 à l’époque – n’était noir.

Le groupe a depuis remanié ses statuts et effectué des réformes radicales au cours des huit derniers mois, dit-il, pour aborder l’éthique et le code de conduite, la diversité, l’équité et l’inclusion, la gouvernance, l’adhésion et plus encore. Il a élu un nouveau conseil d’administration, embauché un responsable de la diversité et admis 21 nouveaux membres dans le but de se réengager avec Hollywood.

Les réformes, cependant, ne semblent pas inclure l’arrêt des annonces de nomination tôt le matin.

Pendant ce temps, certains initiés considèrent que la cérémonie à venir fait partie d’une « année d’astérisque », en raison des boycotts et du fait que les soumissions n’étaient pas requises pour l’examen des récompenses comme elles l’ont été dans le passé.

« La HFPA a accueilli les cinéastes / studios qui ont demandé que leur contenu ne soit pris en compte que pour des catégories spécifiques », a déclaré la HFPA, notant qu’elle « reconnaîtrait toujours le meilleur du cinéma et de la télévision ».

Avec cela, le spectacle continuera en effet, à partir de 6 heures du matin, lundi, lorsque les nominations pour les 79e Golden Globe Awards seront annoncées au Beverly Hilton. L’annonce sera diffusée en direct sur goldenglobes.com et sur la chaîne YouTube des Golden Globes.

À quoi ressemblera la classe des nominés cette année est à deviner, car de nombreux candidats potentiels ont été invités à refuser leur hochement de tête, s’ils étaient reconnus.

La 79e édition des Golden Globe Awards devrait avoir lieu le 9 janvier, le même jour que le rival Critics Choice Assn. diffusera sa remise de prix annuelle sur le réseau CW. Le CCA, composé principalement de journalistes de presse et de journalistes de divertissement télévisés régionaux, dévoilera également sa liste de candidats lundi.