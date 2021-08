Comment regarder, les nouvelles de l’équipe et les statistiques de match pour le choc de Premier League

Manchester United affronte les Wolves en Premier League ce week-end.

United a écrasé Leeds pour ouvrir sa nouvelle campagne de haut niveau, mais se bat ensuite contre Southampton la dernière fois.

.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer affrontera les Wolves ce week-end

Les loups, quant à eux, n’ont pas encore démarré dans la ligue cette saison.

La date limite de transfert arrive mardi et ce match pourrait convaincre l’un ou l’autre club de faire plus d’affaires tard.

talkSPORT a révélé vendredi que United était maintenant en pourparlers pour re-signer Cristiano Ronaldo et cela devrait faire l’objet de beaucoup d’attention.

Mais les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer doivent se concentrer sur leur déplacement dans les West Midlands.

Wolves v Man United : date et heure du coup d’envoi

Le match aura lieu le dimanche 29 août avec un coup d’envoi à 16h30.

United a battu les Wolves à domicile et à l’extérieur la saison dernière, notamment une victoire 2-1 à Molineux.

Les Red Devils n’ont perdu qu’une seule de leurs huit dernières rencontres de Premier League avec les Wolves.

Wolves contre Man United : comment regarder

Le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

.

Les loups n’ont pas encore réclamé de point en Premier League cette saison Wolves v Man United: nouvelles de l’équipe

Daniel Podence pourrait faire sa première apparition en championnat de la saison pour les Wolves après avoir surmonté une blessure.

Willy Boly et Yerson Mosquera sont de retour à l’entraînement après des blessures aux ischio-jambiers, mais auront besoin de tests de condition physique tardifs.

United sera privé de Scott McTominay après avoir subi une intervention chirurgicale pour traiter un problème à l’aine.

Raphael Varane devrait faire ses débuts après son transfert de 43 millions de livres sterling du Real Madrid.

Jadon Sancho pourrait également faire son premier départ depuis son arrivée, mais Marcus Rashford, Alex Telles et Dean Henderson sont absents.

Wolves contre Man United: statistiques et faits du match Les loups ont perdu ce match exact 2-1 lors de la dernière journée de la saison 2020-21 – ils n’ont pas perdu de matchs consécutifs de championnat à domicile contre Manchester United depuis décembre 1967. Manchester United n’a perdu qu’un seul de leurs huit dernières rencontres de Premier League avec les Wolves (W4 D3), s’inclinant 2-1 à Molineux en avril 2019.Manchester United est invaincu lors de ses 27 derniers matchs à l’extérieur de Premier League (W17 D10) – s’ils évitent la défaite ici, ils établiront un nouveau record pour la plus longue course à l’extérieur sans défaite de l’histoire de la Ligue anglaise de football. Les loups ont perdu chacun de leurs cinq derniers matchs de Premier League, marquant un seul but dans le processus. Ils ont également perdu cinq de leurs sept derniers matches de championnat à domicile (W2), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 20 précédents à Molineux (W9 D6). Lors des deux premières journées de la saison de Premier League, seul Liverpool (46) a tenté plus de coups que les Loups (42). Ils avaient également le sixième plus grand total de buts attendus (3,2) des 20 équipes, mais ils sont toujours à la recherche de leur premier but en championnat sous Bruno Lage. Ce sera le 100e match de Premier League d’Ole Gunnar Solskjær en charge de Manchester United (W52 D28 L19). Sur les huit entraîneurs précédents à avoir franchi le cap des Diables rouges dans l’élite, seul Ernest Mangnall (54 ans) a remporté plus de ses 100 premiers en charge que le Norvégien. Ole Gunnar Solskjær deviendra le neuvième entraîneur à prendre en charge les 100 matchs de haut niveau pour Manchester United dans ce match. Sur les huit précédents, seuls Matt Busby et Tommy Docherty ont remporté leur 100e match en charge, cinq de ces managers perdant leur match d’étape, dont Alex Ferguson en avril 1989. Paul Pogba a déjà marqué cinq buts pour Manchester United en Premier League ce terme; le plus jamais atteint par un joueur après deux matchs d’une saison dans la compétition. Sa passe décisive contre Southampton la dernière fois lui a permis d’égaler le décompte de Cristiano Ronaldo pour les Diables rouges en Premier League (34). Seul Michail Antonio (11) a eu plus de tirs en Premier League que Adama Traoré des Wolves (10) jusqu’à présent. saison, bien qu’il n’ait pas encore trouvé le chemin des filets cette saison. En effet, l’Espagnol n’a marqué qu’avec deux de ses 74 derniers tirs dans la compétition. Mason Greenwood a marqué lors des deux premiers matchs de Manchester United de la saison 2021-22 de Premier League, marquant une fois contre Leeds United et Southampton. Il pourrait devenir le deuxième adolescent à marquer lors des trois premiers matchs de son équipe en Premier League, après Robbie Fowler pour Liverpool en 1994-95.