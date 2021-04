Comment regarder les Oscars 2021 en ligne de n’importe où

Après avoir été retardée de deux mois en raison de la pandémie, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences organisera les Oscars 2021 à Los Angeles et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Oscars à la télévision ou en ligne.

La raison pour laquelle l’Académie a décidé de retarder de deux mois la remise des prix de cette année était pour accueillir les films sortis jusqu’en février de cette année. Un autre grand changement est le fait que les films sortis sur les services de streaming et les plateformes numériques seront également éligibles pour remporter un Oscar cette année.

Les Oscars 2021 auront lieu à la fois à la gare Union et au Dolby Theatre de Los Angeles et seuls les nominés, leurs invités et les présentateurs assisteront à l’événement en personne. Il y aura également un tapis rouge lors de la cérémonie de remise des prix, mais il ne ressemblera probablement pas aux événements de tapis rouge plus exagérés et fastueux des dernières années.

Comme c’était le cas l’année dernière, il n’y aura pas d’hôte pour les Oscars de cette année. Il y aura cependant un certain nombre de stars présentes avec Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Steven Yeun, Renée Zellweger, Bong Joon-ho, et d’autres tous programmés pour remettre des prix.

En ce qui concerne les nominés, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal et The Trial of the Chicago 7 ont tous été nominés pour le meilleur film.

Que vous soyez un grand fan de cinéma qui ait déjà regardé tous les films nominés cette année ou que vous souhaitiez simplement vous connecter pour voir en quoi le spectacle de cette année sera différent des précédents, nous vous montrerons exactement comment regarder les Oscars 2021 de partout dans le monde.

Oscars 2021 – Quand et où?

Les Oscars 2021 seront diffusés en direct depuis la gare Union et le Dolby Theatre de Los Angeles à partir de 20 h HE / 17 h HP le dimanche 25 avril. La 93e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC aux États-Unis, CTV au Canada, Sky Cinema dans le Royaume-Uni et sur Channel 7 en Australie.

Comment regarder les Oscars aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez un abonnement au câble ou même une antenne numérique, vous pourrez regarder les Oscars sur ABC à partir de 20 h HE / 17 h HP ce samedi. Il y aura également un pré-spectacle intitulé “Oscars: Into the Spotlight” qui sera diffusé à 18h30 HE / 15h30 PT ainsi qu’un après-spectacle intitulé “Oscars: After Dark” qui sera diffusé après la remise des prix à 11h : 30 h HE / 20 h HP. Si vous préférez regarder les Oscars en ligne, vous pouvez le faire sur le site Web d’ABC, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Vous n’êtes pas intéressé à vous inscrire au câble juste pour regarder les Oscars cette année? Ne vous inquiétez pas car il existe maintenant un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à ABC afin que vous puissiez regarder la remise des prix en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à ABC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de diffusion en continu. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et un essai gratuit de 7 jours est disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – AT&T TV Now vous donnera accès à ABC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois – FuboTV vous donne accès à ABC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Obtenez une diffusion en direct des Oscars au Canada

Les amateurs de cinéma au Canada pourront regarder les Oscars sur CTV à partir de 20 h HE / 17 h HP, car le réseau diffusera l’émission de prix en même temps que sa première aux États-Unis. Vous pouvez également regarder les Oscars en ligne sur le site Web de CTV, mais vous devra se connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour ce faire.

Regardez les Oscars au Royaume-Uni

Si vous vivez au Royaume-Uni et avez un abonnement Sky, vous pourrez regarder les Oscars à 1h du matin BST le lundi 26 avril sur Sky Cinema, car la chaîne dispose de sa propre sous-chaîne dédiée aux Oscars.

Pour ceux qui ne veulent pas souscrire à un long abonnement à Sky pour regarder les Oscars 2021, l’intégralité de la cérémonie de remise des prix peut être regardée en ligne en achetant un laissez-passer de NOW (anciennement Now TV) pour seulement 11,99 £.

Abonnement au cinéma NOW



Regardez la couverture des Oscars par Sky Cinemas en ligne avec un abonnement NOW Cinema. Un mois entier ne coûte que 12 $ et il y a aussi un essai gratuit de 7 jours.

À partir de 12 £ chez MAINTENANT

Diffusez en direct les Oscars en Australie gratuitement

Les téléspectateurs australiens pourront regarder les Oscars de cette année gratuitement à partir de 10h AEST / 8h AWST, car la cérémonie de remise des prix est diffusée en direct par Channel 7. Vous pouvez également regarder les Oscars sur vos appareils mobiles en téléchargeant l’application 7Plus .

Regardez les Oscars de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder les Oscars 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder la 93e cérémonie des Oscars en direct lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Nominés aux Oscars 2021

Bien que vous puissiez voir la liste complète des nominés pour les Oscars de cette année sur le site officiel des Oscars, nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns des nominés de nos catégories préférées:

Meilleur film Le père Judas et le Messie noir Mank Minari Nomadland Promising Young Woman Sound of Metal Le procès de l’acteur de Chicago 7 dans un premier rôle Riz Ahmed – Sound of Metal Chadwick Boseman – Le fond noir de Ma Rainey Anthony Hopkins – Le père Gary Oldman – Mank Steven Yeun – Actrice Minari dans un premier rôle Viola Davis – Ma Rainey’s Black Bottom Andra Day – Les États-Unis contre Billie Holiday Vanessa Kirby – Morceaux de femme Frances McDormand – Nomadland Carey Mulligan – Promising Young Woman Writing (Original Screenplay) Judas and the Black Messiah – Scénario de Will Berson & Shaka King Minari – Lee Issac Chung Promising Young Woman – Emerald Fennell Sound of Metal – Scénario de Darius Marder & Abraham Marder The Trial of the Chicago 7 – Long métrage d’animation Aaron Sorkin Onward Over the Moon Un film de Shaun le mouton: Farmageddon Soul Wolfwalkers

