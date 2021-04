Comment regarder les Oscars sur iPhone, Apple TV, Web, etc.

Les 93e Oscars annuels sont fixés pour ce soir, dimanche 25 avril. Les Oscars ont été retardés par rapport aux débuts habituels de février en raison de la pandémie, mais cela signifie que plus de films que jamais sont éligibles aux Oscars. Voyons comment regarder les Oscars 2021 sur iPhone, Apple TV, sur le Web et plus encore.

Les 93e Oscars étant repoussés à avril en raison de la pandémie, les films jusqu’en février 2021 étaient éligibles pour être nominés. Un autre changement est que les films qui ont fait leurs débuts directement sur les plateformes de streaming étaient éligibles aux Oscars.

Il n’y aura pas de public en direct pour les Oscars de cette année, mais Steven Soderbergh, qui produit les récompenses, a adopté l’approche de traiter l’événement comme un film au lieu d’une émission de télévision (via AP):

«Nous allons annoncer notre intention immédiatement», déclare Soderbergh. «Dès la sortie de la porte, les gens vont savoir: ‘Nous devons mettre notre ceinture de sécurité.’»

Comment regarder les Oscars sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Web

Lorsque

Dimanche 25 avril 18 h 30 HE / 15 h 30 HP – Tapis rouge et couverture avant le spectacle 20 h HE / 17 h HP – Heure de début officielle

Où regarder les Oscars

ABC diffuse les Oscars Vous pouvez également regarder sur l’application ABC iOS ou ABC.com (connexion du fournisseur de télévision requise) Si vous n’avez pas de câble:

Nominés

