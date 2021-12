Comment regarder les People’s Choice Awards 2021 à la télévision et en ligne

Nous nous rapprochons de plus en plus de l’heure du spectacle !

La plus grande soirée de la culture pop est presque là et nous avons votre guide complet des People’s Choice Awards 2021, y compris comment regarder et à quoi s’attendre.

Il est temps de prendre du pop-corn ou de vous faire plaisir avec des Postmates, car les PCA 2021 rassemblent les meilleurs et les plus brillants du cinéma, de la télévision, du sport, des médias sociaux et bien plus encore pour une nuit seulement. Et rappelez-vous, les People’s Choice Awards sont la seule remise de prix terminée et votée par les fans.

Comme les téléspectateurs s’en souviendront peut-être, la cérémonie étoilée de l’année dernière a été animée par Demi Lovato avec des apparitions emblématiques et des discours de Jennifer Lopez, Tyler Perry, Ellen Pompeo, Tracee ellis ross, Tiffany haddish et beaucoup plus.

Et les PCA de cette année promettent d’être toujours aussi remplis de célébrités.

Pour tous les détails sur la télédiffusion des People’s Choice Awards 2021, y compris qui nous fera rire de manière incontrôlable en tant que maître de cérémonie, voici tout ce que vous devez savoir avant l’heure du spectacle ce mardi 7 décembre.