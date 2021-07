comment regarder les Phoenix Suns vs. dollars de Milwaukee

in

Finales NBA : les Bucks ou les Suns ? 1:54

. – Ce sont deux des franchises – et groupes de supporters – du monde du sport aux États-Unis qui ont le plus souffert, mais pour l’une d’entre elles, la sécheresse prendra fin cette année.

Les Phoenix Suns n’ont jamais remporté de titre NBA et les Milwaukee Bucks n’en ont remporté qu’un, en 1971.

L’équipe qui soulèvera le trophée Larry O’Brien pourra ravir une ville qui a soif du plus gros prix du basketball.

La série éliminatoire au meilleur des sept débuts avec le match 1 le mardi 6 juillet à Phoenix et le match 2 aura lieu jeudi avant que les équipes ne s’envolent pour Milwaukee pour les matchs 3 et 4. Si nécessaire, le match 5 aura lieu samedi, 17 juillet, match 6 le mardi 20 juillet et match 7 le jeudi 22 juillet.

Alors que les années précédentes, une liste de noms de superstars figurait en finale, cette année, il y a un sentiment de nouveauté.

Aucun joueur des deux équipes n’a remporté de ring NBA auparavant, et Jae Crowder des Suns est le seul à avoir déjà participé à la finale, où il a perdu contre les Lakers de Los Angeles l’année dernière alors qu’il était avec le Miami Heat.

Et tandis que les équipes auront la possibilité de brandir une bannière de champion pour la première fois ou pour la première fois depuis longtemps, il y a aussi des histoires plus personnelles à prendre en compte à l’approche de la fin de la saison NBA.

Trae Young, la nouvelle star de la NBA 1:24

Les Bucks sont préoccupés par la santé de leur attaquant superstar Giannis Antetokounmpo avant le match 1.

Le double MVP de la NBA a hypertendu son genou lors du quatrième match de la finale de la Conférence de l’Est contre les Hawks d’Atlanta, ratant ainsi les deux derniers matchs de cette série.

Bien que les rapports indiquent qu’il aurait pu jouer le match 7 si nécessaire et que l’entraîneur-chef Mike Budenholzer a déclaré qu’il s’agit d’une situation observée “au jour le jour”, la santé d’Antetokounmpo pourrait influencer l’issue de la série selon qu’il peut ou non sortir. la cour à un niveau à la hauteur de son talent.

En son absence, les stars des Bucks, Khris Middleton et Jrue Holiday, ont fait preuve de leurs compétences pour aider Milwaukee à vaincre une équipe difficile des Hawks.

De l’autre côté, à 36 ans et à sa seizième saison dans la ligue, le gardien vedette des Suns Chris Paul a enfin une chance de remporter une bague qui lui a été insaisissable.

Paul est l’un des meilleurs meneurs de jeu depuis son entrée dans la ligue en 2005, ayant été nommé 11 fois All-Star, sélectionné 10 fois dans une équipe All-NBA et élu recrue de l’année en 2006.

Cependant, en raison de la malchance, des blessures et face à de meilleures équipes, il n’a jamais atteint la terre promise de la finale.

Mais ayant rejoint son chemin avec des superstars montantes comme Devin Booker et Deandre Ayton, Paul a apporté sang-froid et expérience à une jeune équipe, dépassant le champion en titre des Lakers et d’autres en route vers la finale.

Nikola Jokic et un prix plus que mérité 1:42

Et, bien sûr, le meilleur joueur de la série sera sacré MVP des finales NBA. Le prix a tendance à être décerné à un joueur de l’équipe gagnante, mais il a parfois été décerné à un joueur de l’équipe perdante.

Cela ne s’est produit qu’une seule fois dans l’histoire de la NBA, lorsque Jerry West a remporté le premier prix en 1969 après que ses LA Lakers aient perdu contre les Boston Celtics dans une série de sept matchs.

Donc, lorsque le ballon s’envolera dans le match 1 mardi, gardez les yeux ouverts car il y a beaucoup d’histoires à suivre.

C’est ici que vous pouvez voir l’action :

Afrique : Canal + Afrique / ESPN

Australie : ESPN

Canada : TSN

Chine : QQ.com/Migu/Guangdong TV / Fujian TV / GreatSports Channel / SiTV

Inde : Star Sports

Italie : Sky Sport NBA

Japon : NBA Rakuten

Moyen-Orient : beIN Sports

Singapour : Hub Sports 2

Afrique du Sud : e.tv

Amérique du Sud : ESPN

Turquie : S Sport

Royaume-Uni : Sky Sports

États-Unis : ABC

