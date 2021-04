Comment regarder les quarts de finale de la Ligue des champions ce soir – Actualités de l’équipe, chaîne de télévision et dernières nouvelles

Liverpool accueille le Real Madrid ce soir à la recherche d’un autre miracle de la Ligue des champions pour atteindre les demi-finales de cette saison.

Liverpool a perdu contre le Real en finale de la Ligue des champions en 2018.

.

Liverpool de Jurgen Klopp affronte le Real Madrid en Ligue des champions ce soir

Ils ont également subi une défaite 3-1 en Espagne la semaine dernière avec le doublé de Vinicius Junior et la frappe de Marco Asensio mettant les Blancos aux commandes de ce match de quart de finale.

Mais le but de Mohamed Salah à l’extérieur a donné à l’équipe de Jurgen Klopp une lueur d’espoir et ils espèrent pouvoir produire un autre retour remarquable à Anfield.

Le vainqueur du match nul de ce soir affrontera Chelsea dans les quatre derniers de la compétition d’élite européenne.

Liverpool v Real Madrid: comment regarder

Ce match aura lieu à Anfield le mercredi 14 avril et débutera à 20h.

Le jeu sera diffusé en direct sur BT Sport 2, avec une couverture en cours à partir de 19 heures.

Les abonnés de BT Sport peuvent diffuser en direct ce match via l’application sur leur ordinateur, leurs appareils mobiles et leurs tablettes.

Les utilisateurs de téléphones EE peuvent également regarder l’action GRATUITEMENT avec un essai de trois mois sur l’application BT Sport – il suffit d’envoyer un SMS à SPORT au 150.

talkSPORT recevra des mises à jour d’Anfield tout au long de la soirée.

.

Le but de Mohamed Salah à l’extérieur la semaine dernière a maintenu les espoirs de Liverpool contre le Real Madrid Liverpool v Real Madrid: nouvelles de l’équipe

Liverpool sera sans Curtis Jones et Divock Origi pour la visite du Real Madrid.

Jones a raté la victoire du week-end contre Aston Villa avec un problème musculaire mineur et n’a pas participé à l’entraînement ouvert mardi.

Origi, l’un des héros de la célèbre demi-finale de la Ligue des champions de Barcelone il y a deux ans, n’a plus fait équipe depuis le dernier tour contre le RB Leipzig également en raison d’un problème musculaire.

Les problèmes de blessures du Real se sont aggravés depuis le match aller avec Lucas Vazquez maintenant un problème de genou.

Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane et Eden Hazard sont tous sortis.

Danny Murphy ne pense pas qu’un “ blip ” d’une saison loin du football de la Ligue des champions forcerait Mo Salah ou Sadio Mane à quitter Liverpool Liverpool contre le Real Madrid: qu’est-ce qui a été dit?

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, insiste sur le fait que son équipe ne peut pas prendre un autre retour en Ligue des champions pour acquis alors qu’ils cherchent à renverser un déficit de deux buts contre le Real Madrid.

«Vous ne pouvez pas le prendre pour acquis. Vous ne pourriez jamais et vous ne devriez jamais », dit-il.

«Vous n’obtenez pas de retour parce que vous en avez eu un dans le passé. Vous n’avez une chance que si vous jouez un très bon football dans le présent et c’est ce que nous devons faire.

«La meilleure situation serait que vous n’ayez pas besoin d’un retour. Cela ne vaut pas la peine d’en parler maintenant.

«Nous ne pouvons pas simplement prendre les retours pour acquis, surtout pas sans une foule dans le stade. Nous devons créer notre propre atmosphère pour ce jeu.

«Nous ne ferons pas cela (mardi), en racontant constamment aux garçons n’importe quel genre d’histoires. Nous avons (mercredi), une journée complète. Une séance le matin et une journée complète pour nous préparer du point de vue de l’atmosphère.

«La situation est claire, c’est pourquoi cette compétition est si intéressante. Les buts à l’extérieur comptent différemment, c’est donc vraiment excitant.

«Nous ne devons pas concéder et si nous pouvons créer plus, et cela devrait être possible, alors nous verrons ce que nous obtiendrons à la fin.

“Le résultat (du match aller) est un problème, la qualité de l’opposition est un problème et le fait que le stade soit vide est également un problème.”