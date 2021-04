Comment regarder l’événement Apple d’avril sur YouTube et plus

L’événement «Spring Loaded» d’Apple se déroule aujourd’hui, le 20 avril, et l’aperçu du flux en direct est disponible sur YouTube. Lisez la suite pour savoir comment regarder l’événement d’avril d’Apple sur n’importe quel appareil, définir un rappel d’événement, et plus encore.

Après une chute bien remplie avec des événements en septembre, octobre et novembre de l’année dernière, l’événement d’Apple en avril est le premier de 2021 de l’entreprise.

L’engouement pour l’événement virtuel du printemps augmente avec les attentes, y compris le lancement du nouveau matériel iPad Pro. La gamme 2021 devrait inclure la nouvelle puce personnalisée A14X, la connectivité Thunderbolt et le modèle 12,9 pouces devrait inclure la technologie mini-LED.

Parmi les autres nouveaux produits dans le tube qui pourraient être révélés, citons les nouveaux iMac Apple Silicon, l’iPad mini, les AirTags, etc.

Parker Ortolani de . a créé des fonds d’écran à ressort pour iPhone, iPad et Mac. Et Apple a également inclus un œuf de Pâques AR amusant dans son annonce d’événement d’avril:

Comment regarder l’événement d’Apple en avril

L’événement d’avril d’Apple est prévu pour le mardi 20 à 10 h HP / 13 h HE et vous pouvez définir un rappel sur l’aperçu de la diffusion en direct YouTube d’Apple.

Voici où vous pouvez regarder l’événement:

Gardez à l’esprit que l’application iOS Événements d’Apple n’est plus disponible, vous devrez donc utiliser l’une des options ci-dessus.

Suite à l’événement d’Apple en avril, la WWDC 21 débutera le 7 juin. C’est une conférence entièrement virtuelle encore cette année, ce qui signifie que toute personne du monde entier peut participer gratuitement. Nous nous attendons à voir Apple dévoiler iOS 15, watchOS 8, macOS 12, tvOS 15 et plus encore.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: