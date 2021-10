Comment regarder l’événement Apple d’octobre 2021 et à quoi s’attendre

Après le lancement de l’iPhone 13 en septembre, Apple se prépare pour un autre événement le 18 octobre. Cette fois, il sera probablement centré sur sa gamme d’ordinateurs Mac, qui doivent être actualisés chaque année. L’adoption par Apple du silicium interne pour Mac l’année dernière suggère que l’événement Apple du 18 octobre devrait également nous donner un chipset amélioré. Ou du moins c’est ce que disent les rumeurs, les fuites et les prédictions.

Voici comment regarder et certaines des rumeurs entourant les prochains appareils Apple.

À quelle heure est l’événement Apple Mac ?

Le livestream débutera à 10h00, heure du Pacifique. Voici les heures converties pour d’autres grandes villes/fuseaux horaires :

Chicago: 12h00

New York: 13H00

Londres: 18h00

Berlin: 19H00

Moscou: 20:00

New Delhi: 22H30

Singapour: 01h00 le mardi 19 octobre

Sydney : 04h00 le mardi 19 octobre

Comment puis-je regarder l’événement Apple Mac ?

Gary Sims / Autorité Android

Apple a annoncé une transition vers son propre silicium l’année dernière lors de l’événement de novembre 2020, passant de la technologie Intel à la technologie Arm. Le calendrier de transition a été fixé à deux ans, faisant de cet événement le point médian du plan. La puce M1 est déjà très performante, mais Apple est susceptible de renforcer son silicium avec un modèle amélioré lors de cet événement.

C’est là qu’interviennent les nouveaux MacBook Pro. Le MacBook Pro 16 pouces devrait revenir avec ce nouveau silicium à l’intérieur. Pendant ce temps, le MacBook Pro 13 pouces devrait recevoir une mise à niveau de la taille de l’écran, devenant un MacBook Pro 14 pouces, en plus de recevoir le nouveau silicium.

La prochaine puce de silicium d’Apple a été surnommée Apple M1X, mais la spéculation est qu’Apple pourrait choisir de la nommer M2X, M2 ou autre chose.

L’analyste d’Apple Mark Gurman dit qu’il pourrait cependant y avoir deux puces avec cette nouvelle génération. Les deux pourraient comporter une configuration de processeur à 10 cœurs, avec huit cœurs hautes performances et deux cœurs efficaces. La différence entre les deux puces serait la configuration du cœur du GPU. L’un utiliserait 16 cœurs pour le GPU et l’autre 32. Que ces puces soient toutes deux proposées dans les deux tailles de MacBook Pro – ou si le plus petit MacBook Pro obtiendrait le GPU le moins puissant avec la version 32 cœurs réservée au MacBook Pro 16 – ça reste à voir.

En ce qui concerne les autres modifications apportées à ces nouveaux MacBook Pro, il semble que nous pourrions récupérer certaines des véritables fonctionnalités «pro». Un corps repensé, plus de ports – y compris HDMI et un lecteur de carte SD – et un nouveau chargeur MagSafe seraient tous dans les cartes. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les écrans de ces nouveaux MacBook Pro pourraient être des mini-LED. Nous pouvons également voir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Promotion sur Mac !

Nouveau Mac Mini

Le Mac Mini a toujours été considéré comme un Mac abordable et discret. C’était jusqu’à ce qu’Apple présente la version M1 et en fasse le meilleur rapport qualité-prix de toute la gamme. Maintenant, il semble que nous puissions voir une version encore plus puissante du Mac Mini, avec le nouveau silicium d’Apple.

Gurman a déclaré que ce nouveau Mac Mini pourrait recevoir une conception mise à jour et plus de ports, ainsi que plus d’options de RAM, bien que les options de stockage resteront probablement les mêmes. Si les rumeurs selon lesquelles le Mac Mini propose le même silicium que le nouveau MacBook Pro sont vraies, Apple pourrait l’appeler le Mac Mini Pro.

Certaines rumeurs disent que le Mac Mini mis à jour pourrait être retardé jusqu’en 2022. Avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, cela peut s’avérer être le cas, mais il semble assez possible que nous puissions le voir lancé lors de l’événement Apple d’octobre 2021 de toute façon.

AirPod 3

Bien qu’il s’agisse probablement d’un événement principalement Mac, il est possible que nous voyions les AirPod 3 très attendus cette fois. Les informations sur les AirPods 3 ont beaucoup filtré, nous avons donc une idée de ce à quoi nous attendre.

Nous nous attendons à un nouveau design, Gurman notant que les AirPods 3 ressembleront aux AirPods Pro, sauf sans les embouts auriculaires. Cela signifie qu’il n’y a pas d’annulation active du bruit, mais les rumeurs indiquent une prise en charge de Dolby Atmos et une meilleure autonomie de la batterie. Nous pourrions également voir une batterie plus grosse dans le boîtier de charge, améliorant le temps global entre les branchements.

Il y a de fortes chances que nous ne voyions pas du tout les AirPods 3 lors de l’événement et que nous obtenions plutôt une actualisation du site Web dans quelques jours. Quoi qu’il en soit, tous les signes indiquent un lancement imminent.

Les plus improbables — iMac Pro, Mac Pro, MacBook Air

Quelques autres mises à jour de produits ont fait l’objet de rumeurs depuis qu’Apple a annoncé sa transition vers le silicium. Apple a sorti le nouvel iMac il y a seulement quelques mois, mais avec un silicium plus puissant prévu, il pourrait apporter une actualisation des ordinateurs plus professionnels d’Apple plus tôt que tard.

L’iMac Pro a désespérément besoin d’un traitement au silicium Apple, et cela ne nous dérangerait pas d’avoir un design sans lunette avec des couleurs moins sourdes que celles du nouvel iMac. La gamme comprend également le Mac Pro, le Mac le plus puissant et le plus cher d’Apple. Cependant, les déplacer vers du silicium personnalisé fera probablement partie de l’acte final de la transition d’Apple. Il est donc plus probable qu’ils arrivent l’année prochaine.

Le MacBook Air pourrait également obtenir des puces améliorées, bien qu’il y ait sans doute moins besoin d’une mise à jour de cette gamme en ce moment. Étant donné qu’il s’agit de son meilleur depuis des années, le MacBook Air continuera probablement son cycle de vie actuel plus longtemps.

En tant que tel, nous ne nous attendons pas à ce qu’aucun de ces appareils se présente à l’événement cette année.

Entrée générique « Une autre chose » — iPod Touch

Écoutez-moi. Depuis qu’Apple a commencé sa poussée audio sans perte, je dis que nous avons besoin de l’iPod Touch pour faire un retour. L’iPod Touch est resté intact depuis un certain temps maintenant – la refonte de la septième génération a duré trop longtemps. Nous avons vu Apple ramener des gammes de produits d’entre les morts après des années – voir l’iPad Air. Cela pourrait être le moment idéal pour que l’iPod Touch fasse son retour.

Le tout premier iPod a été lancé le 23 octobre 2001, faisant de la semaine de l’événement le 20e anniversaire de ce lancement. C’est une raison suffisante pour qu’Apple le ramène d’entre les morts. Une mise à jour de la conception ferait très bien l’affaire ici. L’iPod Touch de septième génération a également connu une diminution de la disponibilité des stocks ces derniers temps, ce qui pourrait être un autre indice d’un rafraîchissement.

Cependant, cela pourrait également signifier qu’Apple abandonne l’iPod. Bien qu’il semble cruel de le faire à l’occasion du 20e anniversaire de ce qui est essentiellement un produit qui a ramené Apple d’entre les morts. Je croise donc les doigts pour une annonce iPod.

Que voulez-vous voir lors de l’événement Apple d’octobre 2021 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.