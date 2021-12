Comment regarder l’événement Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia

Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia vont s’engager dans une bataille de Verzuz ! Heureusement pour vous, nous avons tous les détails concernant la façon de regarder l’événement et à quelle heure il a lieu.

L’événement devrait avoir lieu à Los Angeles avec la diffusion en direct qui sera disponible pour tout le monde à regarder. Depuis que les deux groupes ont été annoncés pour le prochain Verzuz, les fans se préparent pour une soirée pleine de divertissement et de bonne musique.

À quelle heure se déroule Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia’s Verzuz ?

L’événement aura lieu à 18 h 30 PT / 21 h 30 HE. On pense que tous les membres des Bone Thugs-N-Harmoney seront présents. C’est-à-dire que les fans pourront voir Bizzy Bone, Layzie Bone, Krayzie Bone, Flesh-n-Bone et Wish Bone se produire.

La discussion sur Bone Thugs-N-Harmony se produisant à Verzuz durait depuis longtemps. En août, Krayzie avait révélé que le groupe négociait toujours.

Il avait alors déclaré : « Ce n’est pas encore confirmé, mais nous avons eu des conversations hier à ce sujet. C’est en effet une possibilité très forte. Nous essaierons probablement de faire en sorte que cela se produise de manière réaliste après la tournée TLC [September/October]. «

Désormais, les fans pourront enfin voir leur groupe préféré en action.

Comment regarder la bataille de Verzuz

Les fans pourront regarder la bataille de Verzuz sur la page officielle Instagram, YouTube ou Facebook. Dans le même temps, les téléspectateurs peuvent diffuser l’événement sur Triller et FITE.

Pour ceux qui souhaitent visiter le Hollywood Palladium pour voir l’événement, ils peuvent le faire en achetant des billets à Live Nation. Vous pouvez le voir ici.

Verzuz a également confirmé qu’il s’agit d’un événement unique et qu’une répétition de celui-ci ne sera pas présentée.

Combien coûtent les billets pour l’événement?

Le coût des billets varie de 39 $ à 149 $. Dans le même temps, il faut confirmer qu’ils sont complètement vaccinés ou avoir un rapport de test négatif dans les 72 heures suivant l’événement.

De plus, les personnes non vaccinées sont obligées de porter un masque.

