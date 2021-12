Comment regarder l’événement en direct avec Jason Sudeikis ce week-end

Entrez dans la saison des fêtes ce week-end avec une table en ligne en direct et en direct de It’s a Wonderful Life mettant en vedette Jason Sudeikis et d’autres vedettes hollywoodiennes. Cet événement étoilé d’une nuit seulement a lieu ce dimanche 5 décembre à 17 h, heure du Pacifique, et est suivi d’une séance de questions-réponses interactive TikTok Live avec les acteurs.

Revivez le conte de vacances classique de It’s a Wonderful Life avec des performances en direct de Sudeikis, Rosario Dawson, Mark Hamill, Martin Sheen, Mandy Patinkin, George Wendt, Lou Diamond Phillips, Phil Lamarr, Ben Mankiewicz, Ron Funches, Ed Harris, Kathy Bates, Naomi Rubin et plus. Frances Fisher se produira également lors de l’émission de dimanche, réunissant sa co-star du Titanic, Bates.

La lecture de la table comprendra également des performances musicales surprises de Wallows, une vente aux enchères silencieuse proposant des forfaits vacances et des souvenirs hollywoodiens à collectionner (en direct le 1er décembre) ainsi qu’un tirage au sort chargé d’idées de cadeaux de vacances. Les billets sont maintenant disponibles pour l’événement à partir de 25 $ et peuvent être achetés ici.

Animée par Tom Bergeron, la lecture de table virtuelle Zoom 2021 fait partie d’un partenariat avec Turner Classic Movies et commanditée par MeTV en hommage à la vie et à l’héritage d’Ed Asner. Après la lecture du tableau, une séance de questions-réponses TikTok Live avec le casting sera diffusée sur le compte The Ed Asner Family Center, où les utilisateurs de TikTok pourront soumettre des questions en direct pour le casting.

Le bouton de don du Ed Asner Family Center est également en ligne sur TikTok maintenant dans le cadre de l’initiative #GivingSzn de la plate-forme de médias sociaux et peut être ajouté à des comptes individuels. Les bénéfices profitent au Ed Asner Family Center, qui promeut des programmes de santé mentale et d’enrichissement pour les personnes ayant des besoins spéciaux et leurs familles.

En plus de l’hommage à Ed Asner, l’événement rendra hommage à Mike Darnell, président de Unscripted and Alternative Television chez Warner Brothers, ainsi qu’à sa famille. Le casting comprendra la fille de Mike et directrice sociale du Ed Asner Family Center, Chelsea Darnell, les acteurs autistes Naomi Rubin, Spencer Harte et Domonique Brown d’Atypical et avec les membres neurodivergents du Ed Asner Family Center Ryan Booth et Lucas Salusky, qui participent tous activement à programmes d’enrichissement expressif au Centre. Victor Nelli (Superstore, Brooklyn Nine Nine) reviendra à la réalisation. Ne manquez pas la table en direct étoilée It’s a Wonderful Life lue le dimanche 5 décembre à 17 h HP. Pour plus d’informations et pour acheter votre billet, cliquez ici.