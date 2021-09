Comment regarder l’événement iPhone 13 d’Apple le 14 septembre 2021

Apple organise un événement multimédia en ligne pour le public et la presse le 14 septembre 2021 à 10h00, heure du Pacifique. Apple devrait annoncer sa nouvelle gamme d’iPhone 13 aux côtés d’une Apple Watch Series 7 et potentiellement d’autres produits lors de l’événement, surnommé “California Streaming”. Voici comment vous pouvez le regarder et quand, où que vous soyez dans le monde.



Il existe plusieurs façons de regarder l’événement du 14 septembre, avec les détails ci-dessous. Nous avons également inclus un guide utile sur le moment où l’événement aura lieu dans votre fuseau horaire particulier.

Site Web des événements Apple

Avec le site Web Apple Events, vous pouvez regarder l’événement en direct sur un Mac, un iPhone, un iPad‌, un PC ou tout autre appareil doté d’un navigateur Web. Le site Web Apple Events fonctionne dans Safari, Chrome, Firefox et d’autres navigateurs principaux.

Accédez simplement à www.apple.com/apple-events/ à l’aide d’un navigateur Web au moment approprié pour regarder. Vous pouvez visiter le site dès maintenant pour ajouter un rappel d’événement à votre calendrier.

Youtube

Apple prévoit également de diffuser l’événement en direct sur YouTube, ce qui est peut-être le moyen le plus simple et le plus efficace de le regarder, car le flux en direct YouTube peut être visionné sur toutes les plates-formes sur lesquelles YouTube est disponible, c’est-à-dire à peu près toutes les plates-formes, des smartphones aux tablettes. consoles et téléviseurs intelligents.

Apple a publié un espace réservé pour l’événement du 14 septembre sur YouTube, et vous pouvez le visiter maintenant pour définir un rappel d’événement via YouTube.

Application Apple TV

Apple avait une application Apple Events dédiée sur l’Apple TV, mais avant la WWDC 2020, elle s’est intégrée à l’application Apple TV. Le jour de l’événement, il y aura une importante section d’applications ‌‌Apple TV‌‌ dédiée à la diffusion en direct, qui peut être regardée sur n’importe quel appareil sur lequel l’application ‌‌Apple TV‌‌ est disponible.



Cela inclut les ‌‌Apple TV‌‌, les iPhones, les iPads, les Macs et certains téléviseurs intelligents. Si vous possédez une Apple TV‌‌, l’application ‌‌Apple TV‌‌ est l’un des meilleurs moyens de regarder l’événement en direct. Apple n’a pas encore mis à jour l’application ‌‌Apple TV‌‌ avec le nouvel événement, mais il devrait être ajouté bientôt.

Quand regarder l’événement Apple

L’événement Apple aura lieu à 10h00, heure du Pacifique, comme la plupart des événements Apple. Les heures des événements dans d’autres fuseaux horaires sont répertoriées ci-dessous.

Honolulu, Hawaï — 7h00 HAST Anchorage, Alaska — 9h00 AKDT

Cupertino, Californie — 10 h 00 HAP

Phoenix, Arizona — 10 h HNR Vancouver, Canada — 10 h HAP Denver, Colorado — 11 h HAR Dallas, Texas — 12 h HAC New York, New York — 13 h HAE Raleigh, Nord Caroline — 13 h 00 HAE Toronto, Canada — 13 h 00 HAE Halifax, Canada — 14 h 00 HAA Rio de Janeiro, Brésil — 14 h 00 BRT Londres, Royaume-Uni — 18 h 00 BST Berlin, Allemagne — 19h00 CEST Paris, France — 19h00 CEST Le Cap, Afrique du Sud — 19h00 SAST Moscou, Russie — 20h00 MSK Helsinki, Finlande — 20h00 EEST Istanbul, Turquie — 20h00 pm TRT Dubaï, Émirats arabes unis — 21 h 00 GST Delhi, Inde — 22 h 30 IST Jakarta, Indonésie — 00 h 00 WIB le lendemain Shanghai, Chine — 1 h 00 CST le lendemain Singapour — 1 h 00 SGT le lendemain Perth, Australie — 1 h 00 AWST le lendemain Hong Kong — 1 h 00 HKT le lendemain Séoul, Corée du Sud — 2 h 00 KST le lendemain Tokyo, Japon — 2 h 00 JST le lendemain Adélaïde, Australie — 2 h 30 ACST le lendemain Sydney, Australie — 3 h 00 AEST le lendemain Auckland, Nouvelle-Zélande — 5 h 00 NZST le lendemain

Couverture MacRumors

Si vous n’êtes pas en mesure de regarder ou si vous souhaitez simplement nous suivre pendant que nous regardons l’événement se dérouler, visitez MacRumors.com pour notre blog en direct ou suivez-nous sur Twitter à MacRumorsLive pour notre couverture de tweet en direct.

Le site MacRumors et notre compte Twitter sont tous deux d’excellents moyens de discuter des nouvelles annonces avec d’autres passionnés d’Apple alors qu’Apple dévoile de nouveaux produits. Plus tard dans la journée et tout au long de la semaine, nous aurons également une couverture beaucoup plus approfondie de toutes les annonces d’Apple, alors assurez-vous de rester à l’écoute.