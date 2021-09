Comment regarder l’événement iPhone 13 sur n’importe quel appareil

L’événement iPhone 13 d’Apple est prévu pour le 14 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE, et l’anticipation monte. Parallèlement à la nouvelle gamme d’iPhone, nous nous attendons à ce que l’Apple Watch Series 7, les AirPods 3 et plus soient dévoilés. Lisez la suite pour plusieurs façons de regarder l’événement iPhone 13 sur n’importe quel appareil.

Les mises à niveau potentielles arrivant avec l’iPhone 13 incluent une encoche plus petite, un écran ProMotion 120 Hz, des améliorations de l’appareil photo, la technologie satellite LEO, etc.

Parallèlement à l’annonce de l’événement, Apple a inclus une expérience de portail AR caché vraiment soignée. N’oubliez pas non plus de consulter nos fonds d’écran gratuits pour iPhone 13.

Comment regarder l’événement iPhone 13

L’événement virtuel iPhone 13 et Apple Watch Series 7 est prévu pour le 14 septembre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE.

En savoir plus sur l’Apple Watch Series 7 :

Vous cherchez à échanger votre iPhone/mise à niveau vers iPhone 13 ?

