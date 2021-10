Comment regarder l’événement MacBook d’Apple le 18 octobre

L’événement « Unleashed » d’Apple est prévu pour aujourd’hui, le 18 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Les attentes sont que les nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces soient dévoilés et peut-être plus. Lisez la suite pour découvrir plusieurs façons de regarder l’événement MacBook d’Apple sur n’importe quel appareil.

Les mises à niveau attendues avec les ordinateurs portables MacBook Pro de nouvelle génération incluent une puce Apple Silicon plus puissante, plus de RAM, des E/S étendues, un mini-écran LED, etc. Nous avons également pu voir Apple lancer les AirPods 3 lors de l’événement.

Parallèlement à l’annonce de l’événement, Apple a inclus un autre œuf de Pâques en RA et n’oubliez pas de consulter nos fonds d’écran gratuits Unleashed.

Comment regarder l’événement MacBook d’Apple

