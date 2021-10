Le jour du lancement de la série Pixel 6 de Google est enfin arrivé, après des mois d’attente. Et nous avons déjà une très bonne idée de ce à quoi s’attendre en termes de matériel et de certaines fonctionnalités logicielles, en raison des fuites et des propres divulgations de Google.

La société est sur le point de lancer ses nouveaux téléphones plus tard dans la journée, et voici toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder l’événement « Pixel Fall Launch ».

À quelle heure est le lancement du Pixel 6 ?

L’événement Pixel 6 débutera à 10 h 00 PT le 19 octobre, sous la forme d’un livestream préenregistré. Vous pouvez trouver votre fuseau horaire via la liste ci-dessous.

San Francisco: 10h

Chicago: 12h

New York: 13h

Londres: 18h

Berlin: 19h

Moscou: 20h

New Delhi: 22H30

Singapour: 01h00 (20 octobre)

Sydney: 4 h (20 octobre)

Comment puis-je regarder le lancement du Pixel 6 en direct ?

Cela semble être une évidence, mais vous pouvez en effet regarder le flux de la série Pixel 6 via la propre plate-forme YouTube de Google. Nous avons intégré le flux ci-dessous pour votre commodité.

Mais à quoi faut-il s’attendre concrètement ?

Les deux gros appareils à attendre sont en effet le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. C’est ce qu’on appelle officiellement le Pixel Fall Launch, après tout, et met en évidence les téléphones.

Néanmoins, les deux téléphones seront alimentés par le propre processeur de Google pour la première fois dans la série Pixel. On pense également que les deux téléphones partagent des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau, la charge sans fil, la charge filaire de 30 W, un appareil photo principal de 50 MP et un tireur ultra-large de 12 MP. Le modèle Pro est configuré pour offrir une batterie plus grande, une caméra périscope 4X 48MP et un taux de rafraîchissement plus élevé.

Il y a aussi des rumeurs d’une Pixel Watch encore une fois, mais nous avons nos réserves sur celle-ci. Le moment est venu pour Google de lancer cet appareil, en raison du lancement de Wear OS 3 plus tôt ce mois-ci.

Nous savons également que Google a travaillé sur un Pixel pliable, mais lancera-t-il réellement l’appareil ici ? Eh bien, on ne sait pas s’il est réellement prêt à fonctionner, nous pourrions donc voir la société le montrer brièvement ou le taquiner avant de proposer un lancement autonome sur toute la ligne. S’ils prévoient de le montrer.

Enfin, la société a une foule d’autres appareils dans son écurie, tels que des accessoires audio, des gadgets pour la maison intelligente, etc. Il y a donc toutes les chances que nous puissions voir quelque chose comme un nouvel appareil Nest ici aussi.

Indépendamment de ce que Google prévoit de lancer lors de l’événement, Android Authority vous couvrira pour toutes les principales révélations et actualités de l’entreprise.