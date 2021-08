Comment regarder Lewis contre Gane UFC 265 sur iPhone, Apple TV

in

L’UFC 265, y compris le combat pour le titre intérimaire des poids lourds, est prévu pour le samedi 7 août à 22 h HE / 19 h HP au Toyota Center de Houston. Voici comment regarder Lewis contre Gane sur le Web, iPhone, Apple TV et plus encore.

Ci-dessous, nous verrons comment regarder Lewis vs Gane avec ESPN +, ainsi que ce que vous pouvez regarder avec l’application UFC et l’abonnement Fight Pass. Les combats de cartes principales UFC sont exclusifs au PPV via ESPN aux États-Unis, et vous aurez besoin d’un abonnement ESPN +.

Pour les nouveaux clients, il existe un accord pour obtenir à la fois un an d’ESPN + et un accès à Lewis vs Gane avec une remise de 35% (89,98 $, reg. 129 $). Si vous êtes déjà abonné à ESPN+, le combat coûte 69,99 $.

Les autres combats de l’UFC 265 incluent Aldo contre Munhoz, Chiesa contre Luque, Torres contre Hill et plus encore. Les premiers préliminaires débutent à 18 h HE/15 h HP, avec l’événement principal prévu à 22 h HE/21 h CT/19 h HP.

Comment regarder Lewis vs Gane UFC 265 sur iPhone, Apple TV, Web, etc.

Regarder sur ESPN+

Si vous n’êtes pas encore client ESPN+ : accédez à l’UFC 265 et à un an d’ESPN+ avec une remise de 35 % (vous créerez un compte ESPN+ dans le cadre du processus) Pour regarder Lewis vs Gane, rendez-vous sur l’application ESPN sur votre appareil Apple (ou autre) ou connectez-vous sur le Web Choisissez l’onglet ESPN+ (ou tapez UFC dans la barre de recherche de l’application ESPN) Recherchez UFC Lewis contre Gane

Alternativement, vous pouvez acheter l’UFC 265 sur un Mac ou un PC ici et regarder sur n’importe quel appareil pris en charge, y compris le Web.

Si vous êtes déjà abonné à ESPN+ : Achetez l’accès au combat pour 69,99 $ Pour regarder, ouvrez l’application ESPN sur votre appareil Apple (ou autre) ou connectez-vous sur le Web Dirigez-vous vers l’onglet ESPN+ Recherchez UFC Lewis contre Gane

Regarder sur l’application UFC

Si vous souhaitez accéder à l’UFC et à du contenu supplémentaire, vous pouvez vous inscrire à l’UFC Fight Pass à partir de 9,99 $/mois. Cependant, Fight Pass n’offre qu’un accès aux préliminaires, tandis que Lewis vs Gane nécessitera un achat PPV avec ESPN +.

L’application UFC est disponible pour Apple TV, iPhone et iPad. Mais il n’y a plus de support pour l’Apple TV de troisième génération.

Image du haut via UFC.com

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :