Comment regarder, l’heure du coup d’envoi et les nouvelles de l’équipe pour le match du troisième tour de la Coupe Carabao

Arsenal espère poursuivre sa récente résurgence avec un résultat positif au troisième tour de la Coupe Carabao.

Les Gunners affronteront l’AFC Wimbledon dans l’espoir de remporter trois victoires au rebond après des résultats positifs contre Norwich City et Burnley.

getty

Mikel Arteta cherchera à mélanger le peloton contre l’AFC Wimbledon

Pour les visiteurs, c’est sans aucun doute une grande occasion.

Le club de League One n’aimerait rien de plus que d’éliminer l’équipe de Mikel Arteta de la compétition, mais ils seront sans aucun doute confrontés à un grand défi.

Voici tout ce que vous devez savoir avant le choc de la Coupe Carabao.

Arsenal v AFC Wimbledon : date et heure

Le choc de la Coupe Carabao entre Arsenal et l’AFC Wimbledon aura lieu le mercredi 22 septembre.

Le concours débutera à 19h45 et se déroulera à l’Emirates Stadium.

Les deux équipes se disputeront une place au quatrième tour de la compétition.

AFC Wimbledon

Jack Rudoni devrait être disponible pour le choc avec Arsenal Arsenal v AFC Wimbledon: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match entre Arsenal et l’AFC Wimbledon n’a pas été sélectionné pour une couverture télévisée en direct au Royaume-Uni.

Les moments forts de la rencontre seront disponibles sur Carabao Cup On Quest qui débutera à 22h30.

getty

Rob Holding devrait revenir sur le côté pour le choc avec Arsenal Arsenal v AFC Wimbledon: Nouvelles de l’équipe

Rob Holding et Thomas Partey devraient être disponibles pour Arsenal contre l’AFC Wimbledon.

Arteta pourrait mélanger le peloton pour le choc de la Coupe Carabao et aura de grandes décisions à prendre avant le choc à l’Emirates Stadium.

Granit Xhaka est exclu pour cause de suspension, tandis que Mohamed Elneny devrait également être absent pour cause de blessure.

Pour l’AFC Wimbledon, Jack Rudoni devrait revenir sur le côté pour le choc avec Arsenal après avoir raté le match du week-end avec Plymouth.

Ailleurs, Mark Robinson devrait nommer une équipe forte alors qu’il cherche à bouleverser la coupe.

Arteta espère obtenir sa troisième victoire consécutive pour alléger la pression autour du club Arsenal v AFC Wimbledon : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron d’Arsenal, Arteta, a déclaré: “J’espère que nous pouvons nous attendre à des buts de notre côté, mais c’est vrai que [Wimbledon have had] des jeux vraiment ouverts avec des scores élevés.

«Ils sont vraiment directs, physiques mais en même temps, ils ont une grosse menace de but dans de nombreuses situations, ce sera donc un adversaire coriace.

“[We must] se concentrer. Concentrez-vous, exigez les normes les plus élevées, préparez-vous de la même manière ou même mieux.

“Faire comprendre aux joueurs que si quelqu’un veut jouer et cherche une opportunité, c’est bien que vous fassiez les bonnes choses à l’entraînement et que votre comportement soit bon, mais c’est aussi l’occasion de nous montrer que vous méritez de jouer. et nous compliquer la tâche dans la sélection de l’équipe.

“Ces matchs sont comme n’importe quel autre jeu, une opportunité pour n’importe qui de montrer qu’il mérite d’être dans l’équipe.”

Le patron de l’AFC Wimbledon, Robinson, a déclaré : « Ils sont tous excités. Tout ce qu’ils n’arrêtent pas de me dire, c’est : « Est-ce qu’on va y aller et faire notre truc normal ? » C’est ce qu’ils veulent faire. Ils veulent se mesurer aux meilleurs et voir où ils en sont, ce qui est exactement l’état d’esprit que je veux d’eux.

« Tout le monde l’attend avec impatience. Ça va être génial. Chaque semaine, on a l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau et quelque chose à espérer. Cela va être quelque chose de spécial pour tout le monde, et j’en suis vraiment fier et j’ai vraiment hâte d’y être. Nous entrons simplement dans le jeu en voulant réaliser une véritable performance de haut niveau et nous rendons fiers de nous-mêmes et des fans. »

Sélecteur talkSPORT

Jouez à talkSPORT Selector et vous pourriez gagner beaucoup d’argent

Gagnez une part de 25 000 £+ Choisissez une équipe de Premier League à gagner chaque semaine Les inscriptions coûtent 10 £ 18+, veuillez jouer de manière responsable, gambleaware.org

Inscrivez-vous ici