Comment regarder, l’heure du coup d’envoi, les nouvelles de l’équipe et les statistiques de match pour le choc de Premier League alors que Cristiano Ronaldo revient

Le football de Premier League revient ce week-end alors que les joueurs de haut en bas du pays reviennent de leurs fonctions internationales.

Manchester United est l’un des clubs qui a vu de nombreuses équipes premières s’envoler pour jouer pour leur pays, mais à Carrington, l’accent sera mis sur l’affrontement de ce week-end avec les anciens ennemis de Newcastle United.

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer affrontera Newcastle ce week-end

Les Red Devils ont récolté sept points sur neuf possibles dans la ligue jusqu’à présent ce trimestre et ils ont battu les Wolves la dernière fois.

Quant à Newcastle, les débuts ont été difficiles après avoir récolté un seul point – leur match nul à domicile avec Southampton avant la pause.

Ce match pourrait voir Cristiano Ronaldo faire ses deuxièmes débuts à United contre les Magpies après son retour estival.

Man United v Newcastle : date et heure du coup d’envoi

Ce match aura lieu le samedi 11 septembre avec un coup d’envoi à 15h.

Il se déroulera à Old Trafford.

United a battu Newcastle à domicile et à l’extérieur la saison dernière, notamment une victoire 3-1 au Theatre of Dreams.

Ce match n’a pas été sélectionné pour une couverture en direct au Royaume-Uni.

talkSPORT aura des mises à jour en direct d’Old Trafford et des autres matchs de Premier League sur GameDay Live avec Adrian Durham à partir de 14h30 samedi.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action.

Man United v Newcastle: nouvelles de l'équipe

United espère avoir Ronaldo disponible pour le choc à Old Trafford.

La star portugaise est revenue tôt du devoir international afin de se familiariser avec Ole Gunnar Solskjaer et son équipe avant le match du week-end.

Pendant ce temps, Jadon Sancho est incertain après avoir été renvoyé de l’Angleterre pour cause de blessure, tandis que Marcus Rashford poursuit sa convalescence suite à une blessure à l’épaule.

Isaac Hayden pourrait revenir dans l’équipe de Newcastle après une blessure au genou contractée le mois dernier.

Callum Wilson, Paul Dummett, Martin Dubravka et Ryan Fraser souffrent également de blessures avec une mise à jour attendue de Steve Bruce plus tard cette semaine.

Callum Wilson est un doute pour le voyage à Old Trafford Man United contre Newcastle: Statistiques du match Manchester United n’a perdu qu’un de ses 36 derniers matchs de championnat à domicile contre Newcastle (W26 D9), cette défaite ayant eu lieu en décembre 2013 sous David Moyes (0 -1). Newcastle a ouvert le score lors de six de ses huit dernières rencontres de Premier League avec Manchester United, mais n’en a remporté que deux (L4). Après avoir perdu trois de ses six premiers matches de championnat la saison dernière (W2 D1) , Manchester United n’a perdu que trois autres lors de ses 35 matches de Premier League suivants (W21 D11). Newcastle a pris 10 points sur ses 15 derniers disponibles à l’extérieur en Premier League (W3 D1 L1), bien qu’ils aient perdu la dernière fois à Aston Villa. Les Magpies n’avaient marqué que neuf points sur leurs 42 précédents disponibles sur la route (W2 D3 L9). Manchester United a marqué au moins une fois lors de chacun de ses 14 derniers matchs à domicile en Premier League, marquant 40 fois au total (2,9 par match). Cependant, ils n’ont gardé que trois cages inviolées au cours de cette série (19 encaissés), expédiant au moins une fois dans chacun de leurs six derniers matchs à Old Trafford. La dernière apparition de Cristiano Ronaldo en Premier League a eu lieu en mai 2009 contre Arsenal – s’il joue pour Manchester United dans ce match, il établira un nouveau record pour le plus long écart entre les apparitions dans l’histoire de la compétition (12 ans et 118 jours). Le dernier but de la star de Man Utd, Cristiano Ronaldo, est survenu il y a 12 ans et 124 jours, contre Manchester City en mai 2009. En supposant qu’il marque à nouveau pour les Red Devils, un seul joueur a jamais eu un écart plus long entre les buts de Premier League – Matt Jackson (13 ans et 187 jours entre mai 1993 et ​​novembre 2006). Cristiano Ronaldo de Manchester United a marqué 48 tours du chapeau en toutes les compétitions de sa carrière en club – la première d’entre elles a eu lieu contre Newcastle United, lors d’un match de Premier League en janvier 2008. Mason Greenwood a marqué dans chacun des trois matchs de Premier League de Manchester United cette saison. Il pourrait devenir le quatrième adolescent différent à marquer lors de quatre apparitions consécutives en Premier League, après Robbie Fowler, Nicolas Anelka et Francis Jeffers. Matt Ritchie de Newcastle a commencé plus de séquences de jeu ouvertes qui se sont terminées par un tir que tout autre joueur de Premier League. cette saison (8).