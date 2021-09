Comment regarder, l’heure du coup d’envoi, les nouvelles de l’équipe et les statistiques de match pour le choc de Premier League

Le football de Premier League reprend ce week-end et un match de crack devrait avoir lieu à Elland Road.

Leeds United accueille Liverpool alors qu’il cherche à remporter sa première victoire de la nouvelle saison.

.

Jurgen Klopp n’était pas content après le match nul de son équipe avec Chelsea.

Pour l’équipe de Jurgen Klopp, l’accent sera mis sur le retour à la victoire après leur match nul 1-1 avec Chelsea à Anfield la dernière fois.

L’équipe de Marcelo Bielsa posera forcément un gros test pour les Reds et voici tout ce que vous devez savoir avant ce match.

Leeds v Liverpool : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 12 septembre avec une heure de coup d’envoi à 16h30.

Il sera joué à Elland Road.

Ce match s’est terminé 1-1 la saison dernière avec Diego Llorente annulant le premier match de Sadio Mane pour les Reds.

.

Marcelo Bielsa espère remporter sa première victoire de la nouvelle saison de Premier League Leeds v Liverpool: chaîne de télévision et diffusion en direct

Le match est diffusé sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League à partir de 16h.

Les clients de Sky Sports peuvent diffuser cela en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

Des mises à jour seront également fournies sur talkSPORT tout au long de l’après-midi, tandis que talkSPORT.com aura également un blog en direct pour toute l’action.

getty

Daniel James pourrait faire ses débuts à Leeds United après avoir quitté Manchester United Leeds v Liverpool: Nouvelles de l’équipe

Marcelo Bielsa pourrait être boosté par le retour de Robin Koch contre Liverpool.

Le défenseur avait raté les deux derniers matches de Leeds mais pourrait être en lice pour celui-ci.

Daniel James pourrait également faire ses débuts à Leeds après avoir terminé son transfert de Manchester United.

Pour Liverpool, il y a un certain nombre de blessures potentielles.

Roberto Firmino est incertain après avoir boitillé contre Chelsea, tandis que James Milner, Takumi Minamino et Neco Williams sont également susceptibles de manquer.

.

Il est peu probable que Roberto Firmino joue contre Leeds United Leeds v Liverpool: faits du match Après avoir remporté les deux rencontres de championnat contre Liverpool en 2000-01, Leeds est sans victoire lors de ses huit derniers matchs contre les Reds en Premier League (D3 L5).Liverpool vient de perdre l’un de leurs neuf derniers matches de championnat à l’extérieur contre Leeds (5 V, 3 défaites), s’inclinant 4-3 en novembre 2000 avec Mark Viduka inscrivant les quatre buts pour les Blancs. Liverpool n’a réussi à marquer que lors d’une de ses 22 dernières rencontres avec Leeds en toutes compétitions confondues, trouvant le chemin des filets dans chacun de leurs 15 derniers matchs contre les Blancs depuis un match nul 0-0 à Elland Road en avril 1999. Après avoir remporté ses quatre derniers matchs de la campagne 2020-21, Leeds est sans victoire jusqu’à présent cette saison (D2 L1). Ils n’ont manqué de remporter aucun de leurs quatre premiers matchs dans une campagne de haut niveau depuis 1958-59 sous la direction de Bill Lambton. Leeds est invaincu lors de ses sept derniers matchs à domicile en Premier League (W3 D4), sa plus longue série sans défaite à Elland Route dans l’élite depuis une série de 15 en 2001. À l’approche des matchs de ce week-end, seul Brentford (15) est sur une plus longue séquence d’invincibilité dans les quatre premiers niveaux d’Angleterre que Liverpool (13 – W10 D3). À l’extérieur, Liverpool a remporté sept de ses huit derniers matches de Premier League (D1), dont chacun des quatre derniers d’affilée. L’arrière latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, s’est créé plus d’occasions que tout autre joueur de Premier League. saison (15), alors qu’aucun joueur n’a fourni plus de succès en jeu ouvert qu’Alexander-Arnold (6). Sadio Mane de Liverpool a fait plus de passes dans la surface que tout autre joueur de Premier League cette saison (42). Pendant ce temps, 17 des 32 frappeurs de l’attaquant de Leeds Patrick Bamford dans la surface ont vu un coéquipier essayer de le trouver avec une passe, les courses les plus ciblées de tous les joueurs de la division. Patrick Bamford de Leeds a été impliqué dans cinq buts dans son les sept dernières apparitions en Premier League (4 buts, 1 passe décisive), tandis que l’attaquant anglais est également sur 98 buts au total dans sa carrière en championnat anglais (272 matchs). Mohamed Salah de Liverpool a marqué 99 buts en 161 apparitions en Premier League, et un but ici le verrait devenir le cinquième joueur le plus rapide à atteindre 100 dans la compétition après Alan Shearer (124), Harry Kane (141), Sergio Aguero (147) et Thierry Henry (160).