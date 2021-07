Comment regarder Love & Hip Hop: Atlanta Saison 10 en ligne de n’importe où

Après une saison qui a été écourtée en mai dernier, le spin-off basé à Atlanta de Love & Hip Hop est de retour avec de tout nouveaux épisodes et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la saison 10 de Love & Hip Hop: Atlanta à la télévision ou en ligne.

Alors que la série de télé-réalité qui suit la vie de plusieurs musiciens, interprètes, managers et producteurs de disques hip hop et R&B a été lancée pour la première fois en 2011, l’année suivante, VH1 a sorti le deuxième volet de la franchise se déroulant à Atlanta. Maintenant dans sa neuvième année, Love & Hip Hop: Atlanta’s nouvelle saison verra un ensemble d’interprètes dirigé par des femmes naviguer dans leur carrière hip hop.

Dans la saison 10, la série ira là où aucune saison n’est allée auparavant alors que Yandy et Mendeecees (originaires de la distribution de Love & Hip Hop New York) se rendront à Dubaï pour renouveler leurs vœux. Ils amènent avec eux de nombreux membres de la distribution et, d’après la dernière bande-annonce, ils conduiront des buggys dans le désert tout en faisant de leur mieux pour rester au frais.

Tandis que Spice, Sierra Gates, Scrappy, Momma Dee, Bambi, Kirk et Rasheeda Frost, Karlie Redd, Yung Joe et Erica et Safaree reviennent tous pour la dernière saison de Love & Hip Hop : Atlanta, Renni Rucci, Omeretta et Yung Baby Tate rejoindra le casting de la série pour la première fois.

Que vous regardiez la série depuis sa première en 2012 ou que vous souhaitiez simplement en savoir plus sur la scène rap d’Atlanta, nous vous montrerons comment regarder les tout nouveaux épisodes de la saison 10 de Love & Hip Hop : Atlanta. de n’importe où dans le monde.

Love & Hip Hop : Atlanta saison 10 – Quand et où ?

La saison 10 de Love & Hip Hop: Atlanta sera diffusée le lundi 5 juillet à 20 h HE/PT sur VH1. De nouveaux épisodes de l’émission seront diffusés tous les lundis à la même heure et durent généralement de 41 à 44 minutes.

Comment regarder Love & Hip Hop: Atlanta en ligne aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de Love & Hip Hop : Atlanta tous les lundis à 20h HE/PT sur VH1. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web de VH1, mais vous devrez vous connecter avec les informations d’identification de votre fournisseur de câble pour le faire.

Pas intéressé à souscrire à un abonnement au câble coûteux juste pour regarder la saison 10 Love & Hip Hop : Atlanta ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à VH1 afin que vous puissiez regarder le contenu du réseau en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à VH1, vous devrez vous inscrire au forfait Lifestyle Extra de Sling TV pour 6 $ supplémentaires par mois. Le service vous permet également d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR et offre dès maintenant 25 $ de réduction sur votre premier mois. AT&T TV Now – 65 $ par mois – Le forfait plus d’AT&T TV Now vous donne accès à VH1 ainsi qu’à plus de 45 autres chaînes de télévision en direct et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – 59,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend VH1 ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu à l’aide de la fonction DVR cloud du service. Philo – 20 $ par mois – Philo vous permet de regarder VH1 avec plus de 60 autres chaînes de télévision en direct au prix le plus bas. Vous pouvez également ajouter des chaînes de films comme Starz et enregistrer une quantité illimitée de contenu avec votre DVR cloud inclus.

Télévision à fronde



Sling TV offre l’un des moyens les plus abordables de regarder Love & Hip Hop: Atlanta en direct le lundi soir. Vous pouvez vous inscrire à Sling Orange ou Sling Blue et économiser 25 $ sur votre premier mois, ce qui ramène son coût à seulement 10 $, mais vous devrez également sélectionner le module complémentaire Lifestyle Extra pour 6 $ supplémentaires par mois pour ajouter VH1 à votre guide des chaînes (avec 9 autres grandes chaînes).

Commencez à diffuser sur Sling

Comment regarder Love & Hip Hop en direct au Canada

Comme VH1 n’est pas disponible au Canada, les fans de Love & Hip Hop : Atlanta dans le nord devront se procurer un VPN et suivre les instructions ci-dessous s’ils veulent regarder la dernière saison de l’émission.

Comment regarder Love & Hip Hop: Atlanta au Royaume-Uni et en Australie

Les téléspectateurs au Royaume-Uni et en Australie peuvent regarder les épisodes passés des saisons 1 à 9 de Love & Hip Hop : Atlanta sur Hayu. Cela signifie qu’il est très probable que la saison 10 de l’émission arrive sur le service de streaming de télé-réalité après sa diffusion sur VH1. Au Royaume-Uni, un abonnement ne coûte que 4,99 £ par mois, tandis qu’en Australie, un abonnement mensuel coûte 6,99 $. Hayu propose également un essai gratuit de 30 jours pour que vous puissiez tester le service par vous-même et regarder Love & Hip Hop: Atlanta.

Comment regarder Love & Hip Hop: Atlanta en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Love & Hip Hop: Atlanta aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder de nouveaux épisodes de la saison 10 de l’émission lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géobloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

