Comment regarder l’US Open 2021 et diffuser en direct le tennis gratuitement en ligne de n’importe où

Une double dose d’histoire attend Novak Djokovic à l’US Open 2021, avec la chance de devenir le joueur le plus décoré du football masculin et le premier homme à remporter les quatre titres du Grand Chelem au cours de la même année civile depuis Rod Laver en 1969. Lisez la suite pendant que notre guide explique tout ce que vous devez savoir pour regarder une diffusion en direct de l’US Open, peu importe où vous vous trouvez dans le monde – y compris les moyens de regarder le tennis absolument GRATUITEMENT.

Naomi Osaka est de retour pour défendre son titre, et la compétition s’annonce vraiment féroce, avec Iga Swiatek, Maria Sakkari, Ashleigh Barty, Barbora Krejčíková et Aryna Sabalenka juste une poignée de prétendants sérieux. Alors que la chasse de Serena Williams pour ce 24e Grand Chelem record insaisissable devra attendre une fois de plus – elle s’est retirée dans la semaine précédant le tournoi de Flushing Meadows.

Il y a un sentiment d’inconnu du côté masculin du tirage au sort, qui manque Federer, Nadal et le champion en titre Dominic Thiem. L’opportunité se présente donc pour les finalistes 2020 et 2019 Daniil Medvedev et Alexander Zverev, ainsi que Stefanos Tsitsipas et Matteo Berrettini, qui ont passé si près à Roland Garros et Wimbledon.

C’est le dernier chelem de l’année, et voici comment vous pouvez diffuser en direct le tennis de l’US Open 2021 où que vous soyez dans le monde.

Comment regarder une diffusion en direct de l’US Open depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’étranger pendant l’US Open, vous constaterez probablement que vous ne pourrez pas accéder à votre couverture de tennis nationale comme vous le feriez chez vous. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux de tennis en direct préféré. C’est une solution de contournement tout à fait légale, très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct de l’US Open 2021 de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rembourseront sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, dirigez-vous simplement vers Amazon Prime Video

Comment regarder l’US Open: diffuser en direct le tennis de 2021 en Amérique

En Amérique, la couverture du réseau US Open est fournie exclusivement par ESPN. Le jeu commence généralement à 11 h HE / 8 h HP chaque matin et se prolonge jusqu’en fin de soirée, vers 23 h HE / 20 h HP.

Si vous avez déjà ESPN sur le câble, vous êtes prêt et pouvez regarder le tennis de Flushing Meadows via le site Web du réseau – connectez-vous simplement avec les détails de votre fournisseur de câble.

Comment regarder l’US Open sans câble

Si vous n’avez pas de câble, ne vous inquiétez pas, vous avez encore beaucoup d’options.

Le réseau sportif diffuse également en direct chaque match sur chaque terrain sur ESPN Plus, qui ne coûte que 5,99 $ par mois et vous permet de regarder en ligne ainsi que via son application mobile et ses applications de diffusion TV sur Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, PS4 et Xbox.

Une autre option est Sling TV. Son forfait Orange ne coûte que 35 $ par mois et comprend ESPN, mais encore mieux, Sling propose actuellement aux nouveaux abonnés une excellente affaire – en ce moment, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec cette offre Sling TV, qui vous permet obtenez un mois entier de Sling Orange pour seulement 10 $.

Alternativement, les plans fuboTV offrent des services de remplacement de câble de bout en bout encore plus complets, qui offrent ESPN et plus de 120 autres chaînes sur des plans à partir de 64,99 $ par mois. Et, mieux encore, il offre un essai GRATUIT de FuboTV.

Si vous êtes actuellement en dehors des États-Unis, vous pouvez toujours utiliser un VPN en streaming pour accéder à votre couverture domestique.

Comment diffuser en direct l’US Open et regarder le tennis en ligne au Canada

Au Canada, vous pouvez regarder l’US Open sur TSN pour une couverture en anglais et RDS pour une couverture en français.

Si vous les obtenez dans le cadre de votre accord de câble, vous pourrez simplement vous connecter avec les détails de votre fournisseur et accéder à une diffusion en direct de l’US Open.

Si vous n’avez pas de câble, vous pouvez vous abonner à TSN ou RDS en streaming uniquement à partir de 4,99 $ CA par jour ou (valeur bien meilleure) de 19,99 $ par mois.

Le jeu commence généralement à 11 h HE / 8 h HP chaque matin et se prolonge jusqu’en fin de soirée.

Si vous décidez de vous abonner ou si vous l’avez déjà fait, n’oubliez pas que vous pouvez emporter votre service de streaming sportif préféré avec vous partout où vous allez – il suffit essayez notre VPN classé n°1 100 % sans risque pendant 30 jours et suivez les instructions ci-dessus.

Comment regarder l’US Open tennis: détails de la diffusion en direct au Royaume-Uni

Essayez Amazon Prime GRATUITEMENT pendant 30 jours

Amazon a à nouveau les droits de diffuser l’US Open de tennis au Royaume-Uni, de sorte que les membres d’Amazon Prime Video peuvent diffuser en direct toute l’action sans frais supplémentaires. Le jeu commence généralement à 16 heures BST et se termine bien après minuit.

Si vous souhaitez diffuser le tennis depuis votre téléphone ou votre tablette, l’application Amazon Prime Video est disponible pour Android via Google Play et les appareils Apple via l’App Store.

L’adhésion à Amazon Prime coûte 79 £ par an ou 7,99 £ par mois, qui peut être annulée à tout moment. L’abonnement vous donnera accès à la bibliothèque d’émissions de télévision et de films d’Amazon ainsi qu’à une livraison illimitée d’une journée sur les commandes Amazon en provenance du Royaume-Uni.

Les nouveaux utilisateurs peuvent s’inscrire à un Essai GRATUIT d’Amazon Prime de 30 jours avec un accès complet à la couverture sportive en direct ainsi qu’à une livraison gratuite d’un jour sur les achats effectués dans la boutique en ligne d’Amazon pendant cette période.

Pas au Royaume-Uni mais vous voulez quand même regarder le tennis sur votre compte Prime ? Votre meilleure option est de télécharger et d’installer un VPN, puis de vous connecter à une adresse IP britannique.

Comment diffuser en direct l’US Open de tennis GRATUITEMENT en Australie

Les fans de tennis australiens sont parmi les plus chanceux au monde, car la fin commerciale de l’US Open est diffusée à la télévision gratuite. Le seul inconvénient est que l’action commence généralement à 1h du matin AEST, bien qu’elle s’étende généralement jusqu’à l’heure du déjeuner et au-delà.

Les quarts de finale, les demi-finales et les finales sont sur SBS, ce qui signifie que vous pouvez également diffuser en direct l’action via SBS On Demand. En plus des applications pour Android et iOS, vous pouvez y accéder sur Android TV, la clé Amazon Fire TV, l’Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents.

ESPN diffuse l’US Open du début à la fin, mais même si vous n’avez pas la chaîne sur le câble, vous ne devez pas la manquer.

C’est parce que le service de streaming australien Kayo Sports inclut une couverture ESPN dans ses forfaits. Un forfait Kayo Sports Basic coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils, tandis qu’un forfait Kayo Sports Premium fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois.

Inutile de dire que cela le rend très abordable si vous partagez avec des amis, de la famille ou d’autres fans de tennis – plus Kayo offre un essai GRATUIT de 14 jours.

Si vous êtes loin de l’Australie pour le moment, vous devrez emprunter la route VPN comme indiqué ci-dessus.

Comment diffuser en direct le tennis de l’US Open en Nouvelle-Zélande

En Nouvelle-Zélande, vous pourrez capter toute l’action sur ESPN, bien que, encore une fois, il s’agisse d’un service payant.

Le jeu commence généralement à 3 heures du matin NZST, s’étendant tout au long de la matinée et jusqu’en début d’après-midi.

Si vous souhaitez assister à l’action de l’US Open mais que vous êtes hors de Nouvelle-Zélande au cours de la quinzaine, vous pouvez utiliser un VPN pour accéder à la couverture de tennis.

(Crédit image : Al Bello/.)

Qui a gagné l’US Open l’an dernier ?

Les vainqueurs du simple de l’an dernier étaient Dominic Thiem chez les hommes et Naomi Osaka chez les femmes. Osaka, qui a également remporté le trophée en 2018, est de retour pour défendre son titre, mais Thiem s’est retirée du tournoi avec une blessure au poignet.

Sloane Stephens, Bianca Andreescu et Angelique Kerber ont également remporté l’US Open dans le tirage au sort féminin, mais Serena Williams a remporté le titre plus de fois qu’eux tous réunis, le premier de ses six triomphes remontant à 1999.

C’est une histoire assez différente du côté des hommes, qui ne compte que trois anciens champions, Marin Čilić, Andy Murray et Novak Djokovic.

Qui a remporté les autres tournois du Grand Chelem 2021 ?

2021 a vu le calendrier du tennis retrouver son ancienne gloire, avec les quatre tournois du Grand Chelem, ainsi que les Jeux Olympiques, réduits en sept mois glorieux.

Naomi Osaka et Novak Djokovic ont remporté l’Open d’Australie à Melbourne en février ; Barbora Krejčíková et cet homme Djokovic ont de nouveau goûté à la gloire à Roland-Garros en juin ; et Ashleigh Barty et oui, Nole encore, ont remporté les grands prix à Wimbledon en juillet.

Aux Jeux olympiques, Belinda Bencic et Alexander Zverev ont remporté l’or.

(Crédit image : Matthew Stockman/.)

Quelle est la durée de l’US Open et comment ça marche ?

L’US Open 2021 commence le lundi 30 août et se termine deux semaines plus tard, le dimanche 12 septembre.

La finale du simple féminin aura lieu le samedi 11 septembre à partir de 16 h HE / 13 h HP. La finale du simple messieurs commence à la même heure le lendemain et clôt le tournoi.

Les huit premiers jours du tournoi sont réservés aux manches 1 à 3 et aux huitièmes de finale, au cours desquelles les têtes de série seront séparées les unes des autres.

L’étape des quarts de finale débute le mardi 7 septembre et c’est à partir de ce moment que les gros calibres s’affronteront et que les vrais prétendants émergeront.

Combien les gagnants reçoivent-ils en argent pour les prix de l’US Open ?

Depuis 1973, il y a parité dans ce que les gagnants du simple dames et le vainqueur du simple messieurs reçoivent chacun.

Les champions de cette année recevront chacun 2,5 millions de dollars, en baisse par rapport aux 3 millions de dollars reçus par les gagnants en 2020.

Les champions du double masculin et féminin recevront 660 000 $ par paire, tout comme les champions du double mixte.

Au total, il y a une cagnotte exceptionnelle de 57,5 ​​millions de dollars en prix total à partager entre les concurrents participant au tournoi de cette année.

Qui sont les favoris pour l’US Open 2021 ?

Le n°1 mondial Novak Djokovic est le grand favori du simple messieurs. Le Serbe a remporté chacun des trois derniers tournois du Grand Chelem, y compris son deuxième triomphe à Roland-Garros, au cours duquel il a vaincu le maître de la terre battue Rafael Nadal.

Le simple féminin semble devenir de plus en plus difficile à appeler d’année en année, avec de nombreux vainqueurs du Grand Chelem en lice. Naomi Osaka et Ashleigh Barty sont les favorites, mais les challengers sérieux ne manquent pas.

Attendez-vous à de grandes choses d’Iga Swiatek, Angelique Kerber, Coco Gauff, Maria Sakkari, Aryna Sabalenka, Sofia Kenin, Karolina Pliskova et, bien sûr, Serena.

