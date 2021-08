Comment regarder Manny Pacquiao contre Ugas: diffusion en direct de boxe en ligne de n’importe où ce week-end

À l’âge de 42 ans – et plus de deux ans après son dernier combat – l’homme, le mythe, le sénateur, Manny Pacquiao (62-7-2) troque le costume-cravate contre de vieux shorts et gants familiers, alors qu’il tente de récupérer la propriété du titre WBA des poids mi-moyens qui lui a été retiré et hérité par Yordenis Ugas (26-4).

Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct Manny Pacquiao contre Ugas aujourd’hui et attraper toute l’action de boxe en ligne de n’importe où dans le monde ce samedi. La mauvaise nouvelle est qu’il n’est disponible que sur PPV dans certains pays, tandis que les fidèles de Manny dans ses Philippines natales regardez absolument GRATUITEMENT !

Il est sûr de dire que le Pac-Man a été moins qu’impressionné par la décision d’élever Ugas à un titre qui n’a pas été perdu sur le ring.

Cependant, même s’il ne voudrait pas l’admettre, il est probablement heureux d’affronter le Cubain plutôt que l’invaincu Errol Spence Jr., comme cela avait été le plan initial avant qu’une déchirure de la rétine ne s’y oppose.

Ugas, également connu sous le nom de 54 Milagros, n’est pas un poulet printanier, mais il a encore sept ans de moins que son adversaire. Il est certainement le moins connu des deux combattants, mais il a été plus actif que Pacquiao ces dernières années, et il a également l’avantage de la hauteur et l’avantage de la portée.

Ces facteurs pourraient-ils changer la couleur de ce combat ? C’est difficile à appeler, alors suivez notre guide ci-dessous pour regarder une diffusion en direct Pacquiao vs Ugas en ligne de n’importe où, y compris les principaux détails gratuits.

Comment regarder Pacquiao contre Ugas si vous êtes loin de votre pays

Ci-dessous, nous avons rassemblé des façons de regarder la boxe d’aujourd’hui dans divers pays du monde. Mais si vous êtes à l’étranger et découvrez que votre couverture habituelle est géo-bloquée, alors la seule alternative que nous connaissons est d’utiliser un VPN pour vous connecter à un pays qui le fait est de montrer le combat.

Le logiciel est parfait pour cela car il vous permet de changer votre adresse IP et semblez être dans un endroit complètement différent – et tout cela via une connexion sécurisée et cryptée. Voici comment commencer.

Utilisez un VPN pour diffuser en direct Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas n’importe où

ExpressVPN est le meilleur VPN au monde

Nous avons testé tous les principaux services VPN et nous classons ExpressVPN comme le meilleur absolu. Il est compatible avec de nombreux appareils, notamment iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV et autres, et nous l’avons trouvé sûr, rapide et simple à utiliser.

Un autre grand avantage est le fait qu’il est livré avec un Garantie de remboursement de 30 jours et 3 mois GRATUITS, afin que vous puissiez voir si cela vous convient sans aucune condition.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, suivez simplement les instructions pour l’installer, puis sélectionnez l’emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer votre adresse IP – c’est vraiment aussi simple que cela.

N’oubliez pas que l’utilisation d’un VPN présente de nombreux avantages, au-delà du simple fait de vous aider à retrouver l’accès aux services de streaming et au contenu de l’étranger. L’un des plus importants est la sécurité : en utilisant des tunnels cryptés, les VPN de streaming vous offrent une première ligne de défense solide contre les cybercriminels et l’espionnage gouvernemental. Cela rend les tâches quotidiennes comme les achats en ligne et les opérations bancaires beaucoup plus sûres, et de nombreuses personnes choisissent d’en utiliser une pour cette seule raison.

Comment regarder Pacquiao contre Ugas aux États-Unis (et au Canada)

Le combat Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas est diffusé en direct en Amérique du Nord sur une base PPV.

Dédié service de streaming Fite.TV portera l’action pour un prix assez percutant de 74,95 $ USD. Si vous êtes prêt à payer, vous pourrez alors capter toute l’action sur le ring sur votre choix d’applications mobiles iOS et Android, Apple TV, Android TV, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, PS4, Xbox, une multitude de modèles de téléviseurs intelligents et plus encore. Alternativement, Fox Sports PPV se bat pour le même prix.

Nous devons admettre que le prix semble assez excessif pour deux combattants ayant dépassé leur apogée et le fait que, ailleurs dans le monde, il existe en fait des flux gratuits et d’autres options de visualisation non PPV disponibles.

La couverture de la carte principale commence à 21 h HE / 18 h HP, avec Pacquiao et Ugas qui devraient faire leurs promenades sur le ring vers 12 h HE / 21 h HP, en fonction de la durée des combats précédents.

Si vous vous trouvez en dehors des États-Unis et que vous voulez regarder le combat comme vous le feriez à la maison, ne vous inquiétez pas – un bon VPN est tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter comme vous le feriez à la maison.

Comment regarder Pacquiao contre Ugas: diffuser en direct le combat de Manny Pacquiao aux Philippines

Les fans de boxe aux Philippines n’ont que l’embarras du choix pour le combat Pacquiao contre Ugas, et nous comprenons qu’il existe même des moyens de se connecter GRATUITEMENT !

CNN Philippines, GMA7 et TV5 semblent tous montrer le combat de Manny Pacquiao gratuitement, l’événement devant commencer à 9h PHST dimanche matin. Pacquiao et Ugas devraient émerger vers 12 heures.

CNN Philippines a un flux en direct sur place que nous nous attendrions à montrer le combat tel qu’il se produit, tandis que la chaîne YouTube de TV5 peut être un meilleur cri si vous souhaitez regarder sur une application mobile compatible, un appareil de streaming, une télévision intelligente ou une console de jeux.

Si vous avez déjà un abonnement, le combat est également montré par Upstream et GMovies pour Php400 – pourquoi payer quand vous pouvez vous connecter gratuitement ?

Nous serons extrêmement francs ici et dirons que nous ne sommes pas des experts des tenants et aboutissants de la diffusion aux Philippines, mais il semble que les masses en adoration pourront regarder leur héros sans payer un centime.

Comment regarder Pacquiao vs Ugas: diffusion en direct en Australie

C’est aussi du PPV ou du buste en Australie, avec le service de streaming Kayo de Fox ou le Main Event la destination pour regarder Pacquiao contre Ugas en Australie.

Le combat est au prix de 49,95 $, et Pacquiao et Ugas devraient faire leurs promenades sur le ring vers 15 heures AEST dimanche après-midi – une heure positivement sociable par rapport à d’autres parties du monde. L’événement global, cependant, commence beaucoup plus tôt, à 11h.

En tant que service de streaming, Kayo Sports s’est fait un véritable nom en tant qu’alternative flexible et à prix raisonnable aux forfaits plus coûteux. Inscrivez-vous au combat Pac-Man et vous pourrez regarder sur une gamme d’appareils, y compris votre navigateur Web de bureau, iPhone, Android, Android TV, Apple TV, Chromecast, PS4 et 5 et certaines Smart TV.

Regardez Pacquiao contre Ugas au Royaume-Uni à la télévision et en ligne

Sky détient les droits exclusifs de Yordenis au Royaume-Uni et la bonne nouvelle est que, contrairement à de nombreux matchs de boxe à gros prix, il ne s’agit PAS d’un événement PPV.

Préparez-vous pour une nuit très tardive, car la couverture commence à 2 heures du matin BST le samedi soir/dimanche matin, sur Sky Sports Main Event. Si vous réglez votre alarme vers 4h30 du matin, vous devriez être debout à temps pour voir le combat à la une.

Si vous êtes abonné, vous pouvez regarder le combat sur votre téléviseur ou via une diffusion en direct Pacquiao vs Ugas sur l’application Sky Go disponible sur les mobiles, tablettes, ordinateurs portables, PlayStation et Xbox iOS et Android.

Un abonnement Now Sports est le meilleur pari pour tous ceux qui n’ont pas d’abonnement Sky et qui souhaitent tout de même profiter de l’action. En plus de ce combat, il vous donne accès aux 11 chaînes sportives, qui offrent des tas de F1, NBA, de golf et de cricket du PGA Tour, ainsi que bien d’autres.

Si vous êtes en dehors du Royaume-Uni mais que vous souhaitez bénéficier d’une couverture nationale, vous pouvez consulter cet essai gratuit d’ExpressVPN de 30 jours et suivre les instructions ci-dessus.

Le combat Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas aura lieu le samedi 21 août au T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

Les nuits la carte principale devrait commencer à 21 h HE / 18 h HP, qui est à 2h BST au Royaume-Uni, 9h PHST aux Philippines et 11h AEST en Australie.

Les promenades sur le ring pour l’événement principal devraient à peu près être les suivantes.

Temps de marche sur le ring Pacquiao vs Ugas

Heure Pacquiao vs Ugas (États-Unis et Canada): 12h HE / 21h PT / 23h CTHeure Pacquiao vs Ugas (Royaume-Uni): 5h BST (dimanche 22 août)Heure Pacquiao vs Ugas (Philippines): 12h NZST (dimanche 22 août)Heure Pacquiao vs Ugas (Australie): 14h AEST (dimanche 22 août)

(Crédit image : FARYSA HAMZAH / Shutterstock.com)

Qui est Manny “Pac-Man” Pacquiao ?

Un grand de tous les temps, Manny Pacquiao est l’un des plus grands noms de la boxe, et est toujours aussi fort 26 ans après ses débuts professionnels.

Le Philippin de 42 ans est largement considéré comme le plus grand gaucher de l’histoire de la boxe, ayant battu 22 champions du monde, dont Oscar De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto et Adrien Broner, pour remporter 12 titres mondiaux majeurs dans huit catégories de poids.

S’il bat Yordenis Ugas, il aura remporté les championnats du monde en quatre décennies différentes.

Qui est Yordenis “54 Milagros” Ugas ?

Yordenis Ugas a été élevé au statut de champion WBA (Super) parce que l’ancien détenteur du titre, Manny Pacquiao, n’a pas réussi à défendre son titre dans les délais requis.

Il s’agit sans doute du plus grand combat de la carrière du Cubain de 35 ans, et il entre en pleine forme, après avoir battu 11 de ses 12 derniers adversaires.

Il a combattu la même nuit que le dernier combat de Pacquiao, et a eu deux autres combats depuis lors.

Pacquiao vs Ugas carte complète

Pacquiao contre Ugas – WBA (super) poids welterCarlos Castro contre Oscar Escandon – Poids plumeMark Magsayo contre Julio Ceja – Poids plumeVictor Ortiz contre Robert Guerrero – Poids weltersFrank Martin contre Ryan Kielczweski – Poids légerJohn Dato contre Angel Antonio Contreras – Poids plumeJosé Valenzuela contre Esteban Sanchez – Poids légerSteven Torres contre Justin Rolfe – Poids lourdBurley Brooks contre Cameron Séville Rivera – Super poids moyen