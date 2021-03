Comment regarder March Madness: Diffusion en direct du basket-ball de la NCAA 2021 en ligne de n’importe où

L’année dernière a marqué la toute première annulation de March Madness, alors que l’institution annuelle de basket-ball de la NCAA s’est trouvée une des premières victimes de la fermeture mondiale du sport Covid-19. C’est donc avec un grand sourire que nous accueillons l’action des cerceaux des collèges du printemps dans la mêlée en 2021 – et peut-être juste un peu de culpabilité pour le temps que nous avons passé à perfectionner notre support cette semaine. Continuez à lire pendant que nous expliquons comment regarder une diffusion en direct de March Madness pour chaque match du tournoi de basket-ball de la NCAA où que vous soyez en ce moment.

Du dimanche 14 mars à la sélection de la folie de mars jusqu’au match du Final Four et du championnat de la NCAA, le tournoi de 2021 ne ressemblera à aucun autre dans l’illustre histoire de la compétition, avec aucun champion en titre et chaque dernier match étant joué dans l’Indiana généralement inoffensive.

C’est 67 matchs en tout sur le calendrier de mars 2021 Madness qui devrait pleuvoir sur les grandes scènes sécurisées par Covid comme le Lucas Oil Stadium … Bankers Life Fieldhouse, Indiana Farmers Coliseum et Simon Skjodt Assembly Hall. Attendez une seconde pendant que nous reprenons notre souffle …

Et nous sommes de retour. Tous ces sites de prestige sont situés dans l’État de Hoosier, où une microbulle du Midwest de la NCAA est concoctée pour la sécurité de toutes les personnes impliquées – et peut-être pour évoquer une certaine nostalgie parmi les joueurs, rappelant à la prochaine génération de stars de la NBA ce que c’était de tirer. balle avant de frapper le grand temps.

Les nouvelles écoles puissantes comme Gonzaga et Baylor entrent dans le tournoi parmi les favoris, aux côtés de forces sportives collégiales plus établies telles que l’alma mater Michigan de Tom Brady. Regardez les dernières cotes de la folie de mars 2021 et c’est le trio qui est le plus susceptible de tout gagner – ce qui signifie précisément que le but de la shindig annuelle de basket-ball de la NCAA est que March Madness engendre des bouleversements historiques et des histoires de Cendrillon dès le début.

Suivez notre guide ci-dessous pour savoir où regarder une diffusion en direct de March Madness et voir toutes les actions des cerceaux de la NCAA en ligne de n’importe où – y compris quelques excellents moyens de regarder March Madness gratuitement en ligne dans certains pays, si vous établissez le bon jeu.

Comment regarder March Madness 2021: Diffusion en direct du basket-ball de la NCAA avec ESPN Player

Dans certains pays, vous pouvez être déconcerté par le fait que le basket-ball universitaire de la NCAA est tout aussi populaire que la NBA parmi certains fans. Si vous voulez savoir de quoi il s’agit ou si vous êtes juste un expatrié américain vivant à l’étranger qui cherche désespérément à soutenir son école, alors ESPN Player est le moyen de regarder une diffusion en direct de March Madness dans de nombreux pays du monde.

Il est disponible au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, au prix très raisonnable de 9,99 £ / 11,99 € pour le mois prochain (ou 69,99 £ / 79,99 € pour une année entière).

Cela vous permet de couvrir en direct et à la demande chaque jeu de March Madness 2021, ainsi que d’accéder à d’autres événements sportifs en direct, aux originaux ESPN et aux films ESPN. Le service prend également en charge les ordinateurs de bureau et les mobiles, de sorte que vous ne manquerez jamais aucune action, où que vous soyez.

Mieux encore, toute personne résidant dans l’un des pays couverts par le service peut essayez un essai GRATUIT de 7 jours sur ESPN Player pour voir s’ils l’aiment ou non – l’un des rares moyens légitimes de regarder la NCAA March Madness gratuitement en ligne ce mois-ci.

Comment regarder la diffusion en direct de la NCAA March Madness depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes actuellement à l’étranger ou qu’il n’y a pas d’option de diffusion officielle dans votre pays, vous devrez utiliser un VPN pour vous connecter à un endroit qui vous permet de regarder March Madness en ligne de la même manière que vous le feriez à la maison.

Un VPN est parfait pour cela, car il vous permet de changer votre adresse IP afin que vous sembliez être dans votre pays de résidence, où sont basés vos services de streaming et vos abonnements habituels. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point il est facile de se faire remarquer en utilisant un aussi.

ExpressVPN – Obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous évaluons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses fonctionnalités de sécurité solides. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de diffusion en continu, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi qu’avec les mobiles Android et Apple. Inscrivez-vous maintenant pour un plan annuel et obtenez 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-leur savoir et ils vous rembourseront sans souci. – Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Comment regarder March Madness: Diffusion en direct du basket-ball de la NCAA 2021 en ligne aux États-Unis

Si vous prévoyez de regarder une diffusion en direct de March Madness 2021 aux États-Unis pour chaque match du tournoi de cette année, vous aurez besoin d’un forfait câblé ou d’un service de diffusion en continu avec accès aux quatre chaînes suivantes: CBS, TBS, TNT et TruTV. Ils sont tous disponibles sur câble, bien sûr – mais pour les coupeurs de cordon, attraper toute l’action de basket-ball de la NCAA est tout aussi facile avec un streamer over-the-top comme Sling TV. Le forfait Sling TV Orange ne coûte que 35 $ par mois et comprend TBS, TNT et TruTV – ce qui signifie que seul CBS manque. De plus, Sling offre généralement une bonne affaire aux nouveaux abonnés – pour l’instant, vous pouvez économiser beaucoup d’argent avec cette offre Sling TV. Pour les véritables dévoués, CBS est également facilement diffusé en ligne. Le réseau vient de renommer sa plate-forme numérique en Paramount Plus et, pour ceux qui sont intéressés, il y a un Essai GRATUIT de 30 jours offert pour une durée limitée qui vous offre sa couverture en direct de March Madness. Pas aux États-Unis en ce moment? Vous pouvez regarder une diffusion en direct de March Madness comme vous le feriez si vous étiez chez vous en en utilisant un VPN. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur la façon dont cela fonctionne.

March Madness Diffusion en direct 2021: Comment regarder le basket-ball de la NCAA en ligne au Canada

Si vous voulez diffuser du basket-ball universitaire et regarder March Madness 2021 en ligne au Canada, TSN est le berceau de la plupart des cerceaux de la NCAA ce mois-ci. Son service de streaming TSN Direct peut être obtenu à partir de seulement 7,99 $ par jour ou (bien meilleur rapport qualité-prix) 19,99 $ par mois et peut être acheté par n’importe qui, que vous ayez la chaîne dans le cadre d’un forfait de télévision payante dans le pays ou non. Cela dit, les abonnés existants doivent noter qu’ils peuvent se connecter pour regarder les flux en direct TSN sans frais supplémentaires avec les détails de leur fournisseur. Il existe également une application pour la diffusion en continu pratique, un plan annuel qui vous permet d’économiser de l’argent, et le problème très canadien de tous les prix indiqués avant taxes. Canadien à l’étranger? Ensuite vous pouvez utiliser un VPN pour se retrouver comme par magie au Canada pour diffuser en direct la couverture de March Madness comme ils le feraient à la maison.

Comment regarder March Madness UK: Diffusion en direct du basket-ball de la NCAA en ligne

Les fans de Hoops basés au Royaume-Uni peuvent regarder chaque plan du basket-ball de mars 2021 Madness à l’aide d’ESPN Player, le service de streaming international du géant du réseau. Il ne coûte que 9,99 £ par mois et offre un procès GRATUIT de 7 jours, afin que vous puissiez regarder la prochaine série de poursuites judiciaires sans payer un centime. Cependant, si vous êtes abonné à BT Sport ou que vous envisagez de le devenir, sachez que le diffuseur diffusera l’action de basket-ball universitaire en mars à la télévision et via son application. Loin du Royaume-Uni? Diffusez ESPN Player et tous vos autres services habituels où que vous soyez avec l’aide d’un VPN de qualité.

March Madness Live Stream: Comment regarder le tournoi de basket-ball NCAA 2021 en ligne en Australie

Les fans de basket-ball Down Under constateront que le fournisseur de télévision premium Foxtel est titulaire des droits de cerceaux de la NCAA pour March Madness 2021. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, cependant, car cela signifie que la plupart sinon la totalité de l’action sera disponible pour diffuser en ligne via la plate-forme de diffusion en continu Kayo. Les débutants peuvent profiter d’un Essai gratuit de Kayo pour voir si le service leur convient. Pour ceux qui décident de le garder, les plans tarifaires de Kayo commencent à partir d’un très abordable 25 AUD par mois – un très bon rapport qualité-prix compte tenu de la quantité d’action sportive en direct qu’il héberge. En plus d’être l’endroit où regarder le basket-ball de la NCAA de March Madness en ligne en Australie cette année, c’est aussi votre diffusion en direct des Six Nations pour le rugby et bien plus encore. Pas en Australie? Les Australiens à l’étranger qui souhaitent regarder une diffusion en direct de March Madness devraient constater qu’un bon VPN les aide à accéder à leurs services de streaming à domicile où qu’ils soient. Remarque: les frontières numériques de l’Australie sont parmi les plus solides au monde et même meilleurs services VPN ne pouvait pas toujours accéder efficacement aux sites de streaming basés sur Oz comme Kayo depuis l’étranger, sur la base de nos derniers tests de mars 2021.