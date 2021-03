Comment regarder March Madness Selection dimanche 2021 en ligne de n’importe où

Quand il s’agit de savoir comment une équipe peut gagner une offre pour le tournoi de la NCAA et être sélectionnée pour le support, il y a deux façons dont cela peut se produire. Tout d’abord, les 32 conférences de Division 1 (31 en 2021) reçoivent toutes une offre automatique qu’elles attribuent ensuite à l’équipe qui remporte le tournoi de conférence d’après-saison. Toute équipe qui parvient à gagner son tournoi de conférence est connue comme un qualificatif automatique. D’autres équipes peuvent se frayer un chemin sur la fourchette de mars Madness de cette année grâce à une offre générale. Le dimanche de la sélection, le comité décide quelles 36 équipes (37 en 2021) recevront une invitation au tournoi.

Que vous recherchiez votre équipe de basket-ball universitaire préférée ou que vous créiez votre support pour March Madness, nous vous montrerons exactement comment regarder le dimanche de la sélection de cette année depuis n’importe où dans le monde.

March Madness Selection dimanche 2021 – Quand et où?

Le dimanche de la sélection de cette année aura lieu le dimanche 14 mars à 18 h HE / 15 h HP avant le début de March Madness jeudi. L’émission sera diffusée à la télévision sur CBS, mais elle sera également disponible en streaming sur Paramount Plus.

Regardez la sélection dimanche de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder le dimanche de la sélection de cette année aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus bas dans ce guide. Cependant, si vous voulez savoir quelles 68 équipes pourront jouer dans March Madness lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel) peut vraiment être utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous recherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.