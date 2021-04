Le tournoi NCAA 2021 est diffusé sur quelques réseaux, notamment CBS, TNT et truTV, mais il est également possible de diffuser tous les jeux gratuitement. Voyons comment regarder March Madness sur iPhone, iPad, Apple TV, sur le Web, etc.

Mettre à jour: Final Four, le samedi 3 avril à 17 h 14 HE / 14 h 14 HP.

Baylor vs Houston s’affrontent à 17h14 HE / 14h14 PT avec Gonzaga vs UCLA à 20h34 HE / 17h34 PT tous deux au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis.

Après le coup d’envoi des quatre premiers matchs de March Madness le 18 mars, le premier tour du tournoi NCAA masculin a officiellement débuté le 19 mars à Indianapolis.

Le tournoi féminin a débuté le 21 mars. Les matchs féminins seront diffusés par ESPN et disponibles en streaming avec l’application ESPN et en ligne.

Le tournoi NCAA masculin est diffusé sur CBS, TNT et truTV, tandis que NCAA.com proposera une couverture en direct, et tous les matchs seront diffusés en direct gratuitement avec l’application NCAA March Madness Live.

Comment regarder March Madness sur iPhone, iPad, Apple TV, Web

Diffusez tous les jeux March Madness gratuitement avec l’application NCAA March Madness Live Reconstruite pour 2021 avec des fonctionnalités telles que Capital One Bracket Challenge et «Fast Break» pour rattraper les temps forts passionnants Pour regarder les jeux March Madness sur CBS, vous pouvez utiliser Paramount + sur iPhone , iPad, Apple TV et le Web (essai gratuit de 30 jours, 5,99 $ / mois après), ainsi que CBS avec une antenne ou votre fournisseur de câble / streaming Vous pouvez regarder des jeux diffusés sur TNT et truTV sur iPhone, iPad et Apple TV via leurs applications, mais vous aurez besoin d’une connexion au fournisseur de télévision Une autre option consiste à choisir un plan de télévision en streaming avec AT&T TV Now, Hulu + Live TV, YouTube TV ou similaire pour accéder à CBS, TNT et truTV sur votre TV, iPhone, etc.

Programme

Quatre premiers: 18 mars Premier tour: 19 et 20 mars Deuxième tour: 21 et 22 mars Sweet 16: 27 mars à partir de 14 h 40 HE / 11 h 40 HP et 28 mars 14 h 10 HE / 10 h 10 PT Elite Eight: 29/30 mars à 19 h 15 HE / 16 h 15 PT Final Four 3 avril à partir de 17 h HE / 14 h PT NCAA Championship: 5 avril à 21 h HE / 18 h HP

Consultez le calendrier complet de March Madness ici et le calendrier des femmes ici.

