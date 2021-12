La reine de Noël est de retour avec un nouveau spécial vacances.

Aujourd’hui, Apple TV+ a présenté « Mariah’s Christmas: The Magic Continues », le dernier spécial vacances de la talentueuse Mariah Carey. Le spécial présente des performances de Carey, Khalid et Kirk Franklin ainsi qu’une interview entre Zane Lowe et Carey d’Apple Music.

L’émission spéciale très attendue dévoilera la première et la seule performance du nouveau single de Carey, icône mondiale multi-Grammy Award, « Fall in Love at Christmas » sur Apple TV+. Carey est rejoint par l’artiste mondial nominé aux Grammy Awards Khalid et la légende lauréate des Grammy Awards Kirk Franklin alors qu’ils apportent l’esprit de Noël aux fans du monde entier. La reine de Noël sonnera également pendant les vacances avec une nouvelle interprétation éblouissante du favori des fans, « Christmas (Baby Please Come Home) ».

« Mariah’s Christmas: The Magic Continues » présentera une interview exclusive avec Zane Lowe et Carey d’Apple Music, ainsi que ses jumeaux de 10 ans, son fils Moroccan et sa fille Monroe, alors qu’ils partagent leurs moments de vacances préférés, et Carey célèbre ses vacances bien-aimées. classique, « All I Want For Christmas Is You », et le succès éternel d’Apple TV+, « Mariah Carey’s Magical Christmas Special ».