Comment regarder Minecraft Live 2021: heures de début, à quoi s’attendre, etc.

Minecraft Live 2021 aura lieu le 16 octobre, et il comprendra forcément des annonces majeures sur la suite du bac à sable à base de voxels éternellement populaire de Mojang, ainsi que des nouvelles possibles sur la prochaine étape du spin-off de la franchise Minecraft Dungeons.

Certains des plus grands noms de la scène des créateurs de contenu Minecraft feront partie du flux, et les fans pourront même voter sur le nouveau type de foule qui rejoindra le jeu. Il y a également eu des rapports de nouveaux projets en cours à Mojang qui peuvent ou non être adjacents à Minecraft, ce qui signifie que la prochaine diffusion Minecraft Live aura, espérons-le, au moins quelques surprises en réserve pour les fans. Voici comment regarder l’émission à venir et à quoi s’attendre.

Comment regarder Minecraft Live 2021

Minecraft Live 2021

3 nouveaux monstres Minecraft révélés pour le vote des fans

Minecraft Live 2021 est diffusé à peu près partout et peut être regardé via le site Web officiel de Minecraft, YouTube, Facebook ou la chaîne Twitch. Le flux des festivités de GameSpot est intégré ci-dessus.

Heures de début de Minecraft Live 2021

09h00 HAP12h00 EDT13h00 BRT17h00 BST18h00 CEST1h00 JST3h00 AEDT

À quoi s’attendre de Minecraft Live 2021

Les précédents événements Minecraft Live ont partagé des informations sur les principales mises à jour à venir, telles que l’annonce de la mise à jour Caves & Cliffs, ainsi que la mise à jour Nether, sortie en 2020 mais annoncée lors de Minecraft Live 2019. Il semble alors probable que les fans apprendront quelle sera la prochaine grande mise à jour pour Minecraft lors du salon de cette année. Minecraft Dungeons continue de bien se comporter, ayant vu plus de 10 millions de joueurs, et récemment sorti sur Steam après la sortie de l’extension Echoing Void du jeu. La prochaine étape pour le robot d’exploration de donjons n’est pas claire, mais il ne serait certainement pas surprenant d’apprendre que Mojang a plus de contenu Minecraft Dungeons en préparation.

Les fans pourront également voter sur la nouvelle foule qui viendra à Minecraft pendant l’événement. Les joueurs peuvent voter pour le Copper Golem, Allay ou Glare mob, le gagnant venant dans le jeu dans un proche avenir.

