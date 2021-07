La Nintendo Switch est sortie depuis plus de quatre ans, a déjà deux modèles et un troisième en route (Switch OLED), mais elle manque toujours dans le département des médias domestiques. Étonnamment, il manque au Switch le service de streaming le plus omniprésent : Netflix. Nintendo n’a jamais commenté l’omission, malgré l’hébergement d’applications pour Hulu, Funimation et YouTube sur l’eShop. Et avec Netflix maintenant disparu de la Wii U et de la 3DS, Netflix n’est pris en charge sur aucune console Nintendo, du moins pas officiellement. Si vous êtes déterminé à regarder Netflix sur votre Nintendo Switch, il est toujours possible de le faire avec une solution de contournement. Voici les étapes à suivre pour regarder Netflix sur Nintendo Switch.

Avertissement: Pour obtenir Netflix sur votre Nintendo Switch, vous devez installer un logiciel non officiel, ce qui comporte des risques tels que la brique de votre système ou l’interdiction des services en ligne par Nintendo. De plus, cette méthode ne fonctionnera pas pour tous les utilisateurs de Switch, y compris ceux qui ont un Switch Lite.

Comment regarder Netflix sur Nintendo Switch

La seule façon de faire fonctionner Netflix sur Nintendo Switch est d’ajouter le système d’exploitation Android à votre Switch. Avec Android OS, vous aurez accès au Google Play Store, ce qui ouvre évidemment la porte à l’installation de Netflix ainsi que des jeux Android et autres applications.

Il y a plusieurs choses à considérer avant de faire cela, cependant. Tout d’abord, vous piratez votre Switch en ajoutant Android 10. Ce faisant, vous vous exposez à de multiples risques, dont celui de rendre complètement votre Switch inutilisable en cas d’erreur. Nintendo a également tendance à bannir les utilisateurs des services en ligne s’il découvre que vous avez piraté votre Switch. Cela signifierait que vous perdriez l’accès au multijoueur en ligne et au Switch eShop.

Mystérieusement, l’application Netflix n’est pas disponible sur le Nintendo Switch eShop.

Installer Android sur Nintendo Switch

Avant même de commencer à installer Android sur Switch, vous devez savoir si votre Nintendo Switch peut être piratée. Vous pouvez exécuter votre numéro de série sur ce site pour voir si c’est possible. De nombreuses consoles Nintendo Switch et chaque Nintendo Switch Lite sont actuellement invulnérables aux exploits. Si votre Switch n’est pas piratable, il n’est tout simplement pas possible de regarder Netflix dessus pour le moment.

Si vous êtes d’accord avec les risques et que votre Switch est piratable, vous pouvez suivre les étapes d’installation décrites dans cet article du forum XDA Developers. Ce n’est pas un processus incroyablement compliqué, mais vous devez être un peu averti en technologie pour le faire. Vous aurez également besoin d’une carte microSD haut débit avec au moins 16 Go de stockage ainsi que d’un câble USB-C pour connecter votre Switch à votre PC.

Exécuter Android (et regarder Netflix) sur Nintendo Switch

Une fois que vous aurez installé Android sur Nintendo Switch, vous transformerez efficacement votre console en tablette Android. Cela dit, vous pouvez toujours démarrer la console avec le système d’exploitation d’origine pour jouer aux jeux Switch. Cependant, lorsque vous démarrez en mode Android, vous avez accès au Google Play Store. Vous pourrez installer Netflix ainsi que d’autres applications Android.

Bien que ce serait évidemment formidable si le Switch prenait en charge Netflix de manière native, les bricoleurs qui sont d’accord avec les risques peuvent transformer leur Switch en un appareil Android capable d’exécuter Netflix et bien plus encore. C’est surtout ce qui rend l’exécution d’Android sur Switch si intéressante. Il ouvre la possibilité de jouer à une vaste bibliothèque de jeux différents, des titres Android natifs aux jeux PC via le streaming Steam Link. Vous pouvez également utiliser votre Switch pour la navigation Web, la messagerie électronique et la productivité avec Android installé.