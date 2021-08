Comment regarder Only Murders in the Building en ligne où vous êtes

Only Murders in the Building est un meurtre-mystère en 10 parties co-créé par la légende de la comédie Steve Martin et partageant la vedette de son ancien film de comédie Martin Short. Avec une distribution brillante, un humour irrévérencieux et beaucoup de suspense, c’est un divertissement amusant et léger. Nous détaillons ci-dessous comment regarder Only Murders in the Building en ligne de n’importe où, en mettant en évidence les options de streaming dans le monde entier.

Regarder Only Murders in the Building en ligne

Date de première : mardi 31 août

Nouveaux épisodes : tous les mardis

Créateurs : John Hoffman, Steve Martin

Étoiles: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez

Flux: Hulu (avec 1 mois d’essai GRATUIT) (US) | Étoile sur Disney Plus (Ligne)

L’acteur au chômage Charles (Martin), Oliver (Short) épuisé à Broadway et l’énigmatique millénaire Mabel (Selena Gomez) sont trois étrangers ayant une obsession commune pour les histoires de crimes réels, qui sont impliqués dans un homicide réel lorsqu’un meurtre se produit dans leur Immeuble d’appartements de l’Upper West Side.

Assumant avec empressement le rôle de détectives amateurs, ils lancent un podcast intitulé Only Murders in the Building et commencent à interroger leurs voisins impénétrables à la recherche d’indices, amassant des preuves et dressant une liste de suspects potentiels. Mais lorsque le trio est sur le point de découvrir l’identité du tueur, ils trouvent leur vie en danger de mort.

La charmante distribution comprend Jane Lynch de Glee, Nathan Lane de Modern Family et Da’Vine Joy Randolph (Haute fidélité) qui explique au trio enthousiaste le « qui, le comment, le pourquoi et le pourquoi pas » du travail de détective.

Mélangeant humour loufoque, suspense, action et révélations palpitantes, ce nouveau Hulu Original devrait être une huée absolue. Lisez simplement la suite ci-dessous pendant que nous détaillons comment regarder Only Murders in the Building en ligne et diffuser chaque épisode de n’importe où.

Comment regarder Only Murders in the Building GRATUITEMENT aux États-Unis

Les fans de Steve Martin et Martin Short recevront une triple portion de Only Murders in the Building lors de ses débuts mardi 31 août sur Hulu, avec les trois premiers épisodes disponibles en streaming à partir de 0h01 ce jour-là. Les épisodes restants sortiront chaque semaine tous les mardis jusqu’au 19 octobre.

Pour regarder l’émission, inscrivez-vous simplement au plan de base de Hulu. C’est 5,99 $ par mois, mais vous n’aurez pas besoin de payer avant APRÈS votre Essai gratuit de 30 jours a fini. De plus, vous pouvez annuler votre adhésion à tout moment.

Hulu est disponible pour regarder sur une vaste gamme d’appareils, notamment : Android, iOS, Apple TV, Chromecast, Echo Show, Fire TV, Roku et les consoles de jeux. Cliquez ici pour une liste complète des appareils pris en charge.

Vous aimez le son de cet essai gratuit de Hulu ? En plus de Only Murders in the Building, vous trouverez des milliers de films et d’émissions de télévision à la demande, dont Modern Family, The Handmaid’s Tale saison 4, American Horror Stories, Palm Springs nominé aux Golden Globes, thriller policier Big Sky et la série animée Solar Opposites.

Vous pouvez lire ici pour en savoir plus sur la façon dont les plans et les prix Hulu offrent une valeur incroyable. C’est encore mieux si vous êtes étudiant, car l’abonnement mensuel ne coûte que 1,99 $ !

Alors que la meilleure valeur vient sûrement si vous combinez Hulu avec Disney Plus et ESPN Plus. Le forfait Disney Plus combine les trois services de streaming pour le prix mensuel de 13,99 $. Ainsi, en plus de tout ce contenu Hulu, vous obtenez également tout ce qui concerne Marvel, Star Wars, Pixar et Les Simpsons de Disney Plus, ainsi que le sport et la programmation en direct de qualité supérieure d’ESPN Plus.

(Crédit image : Disney Plus/Star)

Comment regarder Only Murders in the Building en ligne en dehors des États-Unis

Les téléspectateurs internationaux peuvent regarder ce mystère de meurtre sublimement stupide sur Disney Plus le même jour qu’il atterrit sur Hulu, avec les épisodes 1 à 3 diffusés le mardi 31 août via le hub Star. Après cela, de nouveaux épisodes sont programmés chaque semaine le mardi.

En plus d’être le foyer international de Only Murders in the Building, Disney Plus vous donne accès à l’énorme catalogue de Disney et Pixar, au contenu Fox et National Geographic et à l’intégralité du canon MCU. Un abonnement Disney Plus donne également accès à tout Star Wars – y compris The Mandalorian – et à des centaines d’autres émissions de télévision et films via Star pour seulement 7,99 £ / 11,99 $ CAD/8,99 € / 11,99 $ AUD / 12,99 $ NZD par mois.

Pour voir ce que la plate-forme a d’autre à offrir, rendez-vous directement sur le site de Disney Plus.

