Comment regarder, performances, nominés – WWD

Les remises de prix en direct sont à nouveau à nos portes, MTV organisant ses 38e Video Music Awards à New York cette année.

La cérémonie se tiendra en personne au Barclays Center de Brooklyn le 12 septembre. La remise des prix devait initialement avoir lieu à l’aréna l’année dernière, mais en raison de la pandémie de COVID-19, les VMA ont été organisés dans divers extérieurs dans les cinq arrondissements de la ville sans cérémonie en personne.

Parmi les nominés pour les catégories neutres en matière de genre, Billie Eilish, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X et Olivia Rodrigo sont les meilleurs candidats pour des catégories telles que Vidéo de l’année, Artiste de l’année et Chanson de l’année. Justin Bieber et Megan Thee Stallion sont en tête du peloton pour les nominations.

De qui est nominé et qui se produit à la façon dont la cérémonie de remise des prix se déroulera, voici tout ce que vous devez savoir sur les VMA MTV 2021.

Quand sont les VMA MTV 2021 ?

Les MTV VMA 2021 auront lieu le dimanche 12 septembre à 20 h HE.

Étant donné que l’émission aura lieu le lendemain du 20e anniversaire des attaques terroristes du 11 septembre, MTV s’est associée à l’organisation à but non lucratif 9/11 Day sur des événements visant à « promouvoir la sensibilisation et l’action » pour commémorer la Journée nationale du service et du souvenir.

Où auront lieu les MTV VMA 2021 ?

Les MTV VMA 2021 auront lieu au Barclays Center de Brooklyn. En juin, MTV a publié une déclaration selon laquelle la cérémonie de cette année se tiendrait dans la célèbre arène et en personne.

«MTV et Barclays Center travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et exécuter un spectacle époustouflant qui rassemble les fans de musique du monde entier avec la santé et la sécurité de nos artistes, fans, personnel et partenaires restant le Non .1 priorité”, a indiqué le réseau dans un communiqué.

Qui sont les nominés des MTV VMA 2021 ?

Lil Nas X, Ariana Grande et Taylor Swift font partie des nominés pour les VMA MTV 2021. PA

Justin Bieber et Megan Thee Stallion sont en tête des nominations pour les VMA MTV 2021, étant nominés dans sept et six catégories, respectivement.

Les nominés pour la vidéo de l’année étaient Cardi B ft. Megan Thee Stallion pour “WAP”, DJ Khaled ft. Drake pour “Popstar” (avec Justin Bieber), Doja Cat ft. SZA pour “Kiss Me More”, Ed Sheeran pour “Bad Habits”, Lil Nas X pour “Montero (Call Me By Your Name)” et The Weeknd pour “Save Your Tears”.

Pour l’artiste de l’année, les nominations sont allées à Ariana Grande, Doja Cat, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Olivia Rodrigo et Taylor Swift.

Lisez la liste complète des nominations pour les MTV VMA 2021 ici.

Qui accueille les MTV VMA 2021 ?

Les VMA 2021 seront animées par le rappeur-chanteur Doja Cat, ce qui en fait la première fois qu’un nominé pour la catégorie Vidéo de l’année accueillera la cérémonie la même année.

Qui se produit aux MTV VMA 2021 ?

Kacey Musgraves interprète “Rainbow” aux iHeartRadio Music Awards à Los Angeles en 2019. Chris Pizzello/Invision/AP

Un certain nombre de grands noms de la musique devraient monter sur scène aux VMA cette année.

Camila Cabello interprétera son dernier single “Don’t Go Yet”, qu’elle a sorti en juillet.

Kacey Musgraves chantera “Star-Crossed”, le dernier single de son prochain album du même nom, qui sortira le 10 septembre.

Machine Gun Kelly chantera « Papercuts », qui est sorti le mois dernier, tandis que Shawn Mendes interprétera « Summer of Love », qui est également sorti en août.

Lorde interprétera également son nouveau projet “Solar Power”, sa première fois sur la scène des VMA depuis 2017.

Les autres interprètes incluent Chloe de Chloe x Halle, Doja Cat, Justin Bieber, Lil Nas X, Olivia Rodrigo et Twenty One Pilots.

Comment puis-je regarder les VMA MTV 2021 ?

La cérémonie de remise des prix sera diffusée sur MTV, bien que les fans puissent également se connecter à CMT, Comedy Central, Logo, MTV2, Nickelodeon, Paramount Network, Pop, TV Land, VH1 et The CW Network à regarder. Le streaming est également disponible sur Paramount+.

