Pluto TV est l’un des moyens les plus simples de regarder la télévision en direct en ce moment. Exploité par ViacomCBS Streaming, le service de télévision en direct gratuit propose plus de 250 chaînes en direct financées par la publicité et organisées. Pluto TV facilite également la recherche de vos programmes préférés en regroupant des contenus similaires dans des catégories telles que Films, Divertissement, Actualités + Opinions, Réalité et Crime. Et la meilleure partie ? Vous n’êtes pas obligé de créer un compte ! Voici ce que vous devez faire pour regarder Pluto TV de n’importe où.

Comment regarder Pluton TV

Si vous prévoyez d’accéder à Pluto TV sur un téléviseur intelligent ou via un appareil de diffusion en continu, il vous suffit de télécharger l’application Pluto TV. Voici comment télécharger l’application Pluto TV si vous utilisez une clé Amazon Fire TV :

Depuis votre page d’accueil, faites défiler vers la droite et sélectionnez Trouve.

Sous cette étiquette, sélectionnez Chercher, et tapez Pluton TV.

Sélectionner Pluton TV de la liste des options.

Il convient de souligner que le processus de téléchargement de l’application Pluto TV sur les appareils Roku est assez similaire. Tout ce que vous avez à faire est d’aller à Rechercher>Tapez Pluto TV> Sélectionnez Pluto TV>Choisissez Ajouter une chaîne. Une fois l’application Pluto TV téléchargée, vous devriez pouvoir accéder à l’application sur votre page d’accueil et commencer à diffuser.

Comment regarder Pluto TV de n’importe où

Pluto TV est actuellement disponible aux États-Unis, en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Suisse et au Royaume-Uni. Le service offre également une quantité limitée de contenu au Canada et en Amérique latine. Si vous n’êtes pas situé sur l’un de ces marchés, le meilleur moyen d’accéder à Pluto TV consiste à utiliser un service VPN sur un navigateur Web. Voici comment:

S’inscrire pour un abonnement avec un service VPN fiable, comme ExpressVPN.

Télécharger le logiciel VPN sur votre appareil. Créer un compte et et connexion.

Sélectionner un serveur aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni. Allumez votre connexion VPN.

Une fois la connexion établie, vous devriez pouvoir regarder Pluto TV en ligne sans problème.

Diffusez gratuitement vos programmes préférés

Pluton TV

Films et émissions gratuits dès maintenant

Téléchargez l’application Pluto TV pour regarder vos épisodes préférés de séries classiques et actuelles. Vous trouverez également des films couvrant tous les genres.

