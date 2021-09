Comment regarder PS5 Showcase 2021 pour les dernières annonces de jeux PS5

La grande vitrine PS5 de Sony pour 2021 se déroule aujourd’hui (jeudi 9 septembre) et nous avons hâte de voir ce qui est annoncé. L’émission devrait durer environ 40 minutes et donnera aux téléspectateurs un aperçu de tous les jeux à venir sur la PS5 de nouvelle génération cette saison des fêtes et jusqu’en 2022.

Fait intéressant, Sony appelle cela la vitrine PS5 plutôt que l’état de jeu – c’est le nom qu’il utilise pour ses mises à jour plus petites et plus régulières. Cela suggère que nous pourrions être en magasin pour un événement numérique beaucoup plus important que celui auquel nous sommes habitués de Sony.

Nous attendons avec impatience les annonces de jeux comme God of War: Ragnarok, ainsi que (espérons-le) quelques teasers pour des projets PS5 dont nous ne savons rien.

Cependant, si vous espériez des nouvelles de VR, vous n’avez pas de chance cette fois-ci. Pour tempérer de manière préventive nos attentes, Sony a révélé que sa prochaine génération de PSVR (ce que nous appelons actuellement PSVR 2) ne fera pas son apparition lors de la vitrine. Cela ne veut pas dire que nous n’entendrons pas de nouvelles sur les prochains titres VR, mais ce ne sera certainement pas l’objectif principal de cet événement.

La vitrine PS5 aura lieu aujourd’hui le jeudi 9 septembre à 13h PT / 16h HE / 21h BST / 6h ACT. L’événement durera environ 40 minutes et pourra être visionné sur les pages officielles PlayStation YouTube et Twitch de Sony.

Avec seulement quelques heures à parcourir, Sony a maintenant programmé le flux sur sa page Twitch ici et sa page YouTube ici afin que vous puissiez définir un rappel. Bien que si vous vous éloignez de vos écrans, cela vaut la peine de régler une alarme pour ne pas oublier de vous connecter.

Si vous oubliez, ce ne sera pas la fin du monde, car vous pourrez regarder la VOD plus tard et vous pouvez également consulter ici notre liste de toutes les grandes annonces que vous devez savoir.

PS5 Showcase 2021: ce que nous attendons de voir

Sony a clairement indiqué que sa vitrine PS5 2021 se concentrera sur les jeux PS5 plutôt que sur les nouvelles ou les annonces de matériel VR. Cela signifie, espérons-le, que nous aurons des mises à jour sur des titres comme Horizon Forbidden West et God of War Ragnarok. Nous en savons déjà pas mal sur Horizon – y compris sa date de sortie en février 2022 – mais God of War n’a pas encore été présenté du tout malgré son annonce il y a plus d’un an.

Nous attendons également avec impatience de nouvelles révélations de jeux, telles que des suites de certains des meilleurs jeux PS4. Compte tenu des rumeurs que nous avons vues circuler pour Death Stranding 2, nous ne serions pas surpris de voir une annonce pendant la vitrine, et maintenant qu’Insomniac est terminé avec Ratchet et Clank, il pourrait avoir le temps de travailler et de taquiner une suite à Marvel Homme araignée.

Enfin, nous avons vu une rumeur selon laquelle le sérieux inFamous pourrait faire un retour selon @Shpeshal_Nick sur Twitter. Nick a eu accès à des informations correctes auparavant, donc cela pourrait être une croyance, mais même eux préviennent que c’est une rumeur à prendre avec des pincettes. Cependant, Sony a récemment mis à jour le domaine inFamous, ce qui, selon certains fans, signifie qu’il pourrait bientôt planifier une suite. Il faudra attendre le showcase demain pour en être sûr.