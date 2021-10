Comment regarder Rami Malek animer Saturday Night Live en ligne de n’importe où

L’émission de sketchs humoristiques de fin de soirée la plus ancienne d’Amérique a connu une forte augmentation des audiences la semaine dernière avec Kim Kardashian West et maintenant l’acteur américain Rami Malek est sur le point d’animer l’émission pour la première fois et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder Saturday Night Live à la télévision ou en ligne.

Après avoir auditionné plus de 100 acteurs pour jouer le personnage principal de son émission Mr. Robot, Sam Esmail a fini par choisir Rami Malek pour remplir le rôle d’Elliott Alderson. Alors que c’était la première fois que de nombreux téléspectateurs voyaient le jeu de Malek, en 2018, il a continué à incarner Freddie Mercury dans le biopic Queen Bohemian Rhapsody.

Comme c’est le cas avec de nombreux hôtes de SNL, Malek apparaîtra dans l’épisode de l’émission de cette semaine pour aider à promouvoir le dernier film de James Bond No Time to Die dans lequel il a été choisi pour incarner le méchant principal Lyutsifer Safin. Dans une récente interview avec EW, Malek a révélé qu’il était dans le public lorsque Daniel Craig, qui apparaîtra dans NoTime to Die en tant que James Bond pour la dernière fois, a accueilli SNL la saison dernière. Malek a été particulièrement surpris par la façon dont Craig a réussi à présenter le Weeknd en tant qu’invité musical de l’émission.

Rami Malek sera rejoint par le rappeur d’Atlanta Young Thug en tant qu’invité musical de cette semaine sur SNL. Young Thug vient de terminer et de sortir son dernier album Punk, nous en entendrons donc probablement quelques morceaux dans l’épisode de cette semaine.

Les fans de SNL ont de nombreux hôtes intéressants et invités musicaux à attendre cette saison, car la semaine prochaine, le 23 octobre, l’ancien acteur Jason Sudeikis reviendra pour sa première apparition en tant qu’hôte de SNL avec Brandi Carlile faisant ses débuts en tant qu’invité musical.

En plus d’être diffusé en direct sur NBC, le service de streaming du réseau Peacock diffusera en direct les quatre premiers épisodes de la saison 47 de SNL. Cela signifie que vous pourrez regarder l’émission en direct même si vous n’avez pas d’abonnement au câble.

Que vous soyez un fan du travail de Rami Malek sur Mr. Robot ou que vous ayez hâte de le voir incarner un super-vilain dans le dernier film de Bond, nous vous montrerons comment regarder l’épisode de Saturday Night Live de cette semaine depuis n’importe où dans le monde.

Saturday Night Live – Quand et où ?

De nouveaux épisodes de Saturday Night Live sont diffusés tous les samedis à 23 h 30 HE / 20 h 30 HP sur NBC et durent environ 90 minutes chacun. Les téléspectateurs canadiens peuvent regarder l’émission sur Global TV, les téléspectateurs britanniques peuvent la voir sur Sky Comedy et les téléspectateurs australiens peuvent la voir sur Fox 8.

Comment regarder Saturday Night Live aux États-Unis

Si vous habitez aux États-Unis et que vous avez un abonnement au câble, vous pourrez regarder de nouveaux épisodes de SNL tous les samedis à 23 h 30 HE / 20 h 30 HP sur NBC. Vous pouvez également regarder les anciens épisodes de SNL après leur diffusion à la télévision sur le site Web de NBC sans même avoir à vous connecter, mais vous devrez regarder quelques publicités pour le faire.

Pas intéressé à vous inscrire à un forfait câblé coûteux juste pour regarder SNL tous les samedis ? Ne vous inquiétez pas car il existe désormais un certain nombre de services de streaming, tous à des prix différents, qui vous donneront accès à NBC afin que vous puissiez regarder l’émission en direct en ligne. Nous avons répertorié ci-dessous quelques-uns de nos favoris pour vous faciliter la tâche.

Hulu avec Live TV – 64,99 $ par mois – En plus de vous donner accès à NBC, le service comprend également ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming. Sling TV – 35 $ par mois – Pour avoir accès à NBC, vous devrez vous inscrire au forfait Sling Blue de Sling TV. Le service vous permet également de regarder sur trois écrans simultanément et d’enregistrer la télévision en direct avec son Cloud DVR. YouTube TV – 65 $ par mois – YouTube TV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 70 autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours disponible. AT&T TV Now – 69,99 $ par mois – Le forfait Divertissement d’AT&T TV Now vous donnera accès à NBC et le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision en direct. Vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud. FuboTV – à partir de 64,99 $ par mois. FuboTV vous donne accès à NBC ainsi qu’à plus de 80 autres chaînes. Le service comprend également un essai gratuit de 7 jours afin que vous puissiez le tester par vous-même.

Obtenez une diffusion en direct du samedi soir au Canada

Les fans de SNL au Canada peuvent regarder de nouveaux épisodes de l’émission sur Global tous les samedis à 23 h 30 HE/PT car le réseau les diffuse en même temps qu’ils sont diffusés en première aux États-Unis. vous devrez vous inscrire pour un compte gratuit pour le faire.

Regarder Saturday Night Live au Royaume-Uni

Les téléspectateurs britanniques avec un abonnement Sky, vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de SNL sur Sky Comedy tous les dimanches à 15 heures BST car l’émission est diffusée assez tard aux États-Unis

Pour les téléspectateurs qui ne veulent pas s’engager dans un long contrat Sky juste pour regarder SNL, ne vous inquiétez pas car vous pouvez regarder Sky Comedy sur NOW TV avec un Entertainment Pass pour 9,99 £ par mois, mais vous devrez payer un £ supplémentaire. 5 pour le regarder en HD. NOW TV vous permettra également de diffuser SNL sur votre ordinateur, smartphone, smart TV ou autres appareils de diffusion en continu.

Diffusion en direct du samedi soir en direct en Australie

Si vous habitez en Australie et que vous avez un forfait câble de Foxtel, vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de SNL tous les samedis à 20h30 AEST/AWST sur Fox8. S’il vous arrive de manquer un épisode pendant sa diffusion en direct, ne vous inquiétez pas car il y aura beaucoup de rediffusions sur Fox8 et Fox8 HD le dimanche et le lundi.

Regardez le samedi soir en direct de n’importe où

Nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder de nouveaux épisodes de Saturday Night Live aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie plus loin dans ce guide. Cependant, si vous souhaitez regarder Rami Malek animer l’épisode de cette semaine de l’émission humoristique lorsque vous êtes loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes car votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger sera probablement géo-bloquée.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut vraiment s’avérer utile. Ils vous permettent de changer virtuellement l’adresse IP de votre ordinateur portable, tablette ou mobile en une adresse de retour dans votre pays d’origine, ce qui vous permettra de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous fournir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe également de nombreuses options, mais nous recommandons ExpressVPN comme notre premier choix en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Le service peut même être utilisé sur un large éventail de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN maintenant et profitez d’une remise de 49 % et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Vous pouvez même le tester par vous-même grâce à la garantie de remboursement de 30 jours du service. Vous cherchez plus d’options?

Voici quelques autres VPN actuellement en vente.

Saturday Night Live Saison 47 Casting complet

Aristotle Athari (joueur de repertoire) Aidy Bryant (joueur de repertoire) Michael Che (joueur de repertoire) Pete Davidson (joueur de repertoire) Mikey Day (joueur de repertoire) Andrew Dismukes (joueur de repertoire) Chole Fineman (joueur de repertoire) Heidi Gardner (joueur de repertoire) James Austin Johnson (joueur vedette) Punkie Johnson (joueur vedette) Colin Jost (joueur de répertoire) Kate McKinnon (joueur de répertoire) Alex Moffat (joueur de répertoire) Kyle Mooney (joueur de répertoire) Ego Nwodim (joueur de répertoire) Chris Redd (joueur de répertoire) Sarah Sherman ( joueur vedette) Cecily Strong (joueur de répertoire) Kenan Thompson (joueur de répertoire) Melissa Villaseñor (joueur de répertoire) Bowen Yang (joueur de répertoire)

