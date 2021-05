Comment regarder Saturday Night Live avec Elon Musk: Diffusez SNL en direct de n’importe où

Maintenant dans sa 47e saison à l’antenne, Saturday Night Live n’est certainement pas étranger à la controverse. La série emblématique de NBC s’est consacrée année après année à apporter des rires de fin de soirée et de la bonne musique aux masses qui pourraient ne pas toujours frapper la cible. Des croquis ratés aux performances synchronisées avec les lèvres et à un côté du drame dans les coulisses, la série est presque aussi divertissante lors de ses erreurs que lorsque tout se passe comme prévu. Avec Elon Musk comme animateur de ce week-end et Miley Cyrus comme invitée musicale de la soirée, SNL devrait avoir l’un de ses plus grands spectacles depuis des années.

Elon Musk, très apprécié et très controversé, également connu sous le nom de fondateur de SpaceX et PDG de Tesla, n’est peut-être pas le choix typique pour l’animateur de l’émission de croquis de fin de soirée de NBC. Certains membres de la distribution ont même exprimé leur mécontentement depuis que Musk a été annoncé pour le concert. L’émission n’a pas vu de personnage plus polarisé diriger un épisode depuis que le candidat à la présidentielle de l’époque, Donald Trump, semblait animer fin 2015.

Saturday Night Live avec Elon Musk: quand et où?

Vous pouvez voir l’épisode d’Elon Musk de Saturday Night Live ce samedi 8 mai lorsqu’il sera diffusé à 23h30 HE / 20h30 PT sur NBC. Là encore, si vous n’avez pas accès pour regarder NBC en direct, vous pouvez envisager de vous inscrire à un service de streaming comme Hulu avec Live TV ou Sling TV. Alternativement, les épisodes de Saturday Night Live sont disponibles à la demande sur Peacock le lendemain de leur diffusion – et ils sont gratuits pour y diffuser.

Même si vous n’êtes pas situé dans l’un des pays où Peacock est facilement accessible, vous pouvez toujours regarder Saturday Night Live en utilisant un VPN.

Comment regarder Saturday Night Live de n’importe où

Trouver un livestream de NBC afin de pouvoir regarder Saturday Night Live en direct n’est pas aussi difficile que vous pourriez le penser – même si vous voyagez actuellement ou vivez en dehors des États-Unis. Avec un VPN, vous pouvez virtuellement changer l’emplacement de votre adresse IP pour donner l’impression que vous regardez le Web depuis un autre pays. Ils sont extrêmement faciles à utiliser, abordables et peuvent débloquer tout un monde de sites et de contenu en streaming qui seraient autrement bloqués dans votre région. Une fois inscrit, vous pouvez essayer des services comme Peacock ou Hulu avec Live TV, où que vous soyez.

Diffusez Saturday Night Live sur Hulu avec Live TV

Alors que Peacock a deux niveaux payants à partir de 4,99 $ par mois, vous pouvez en fait regarder Saturday Night Live à la demande en tant que membre gratuit. Cependant, vous ne pourrez pas regarder SNL en direct ici. Si vous ne voulez pas manquer la première de cet épisode, vous voudrez plutôt vous pencher sur un service comme Hulu avec Live TV, YouTube TV ou Sling TV. Étant donné que NBC est une chaîne de diffusion locale, vous voudrez vous assurer que le service que vous choisissez offre NBC dans votre région avant de vous inscrire. C’est également là qu’un VPN comme ExpressVPN peut devenir très utile.

Avec un abonnement Hulu avec Live TV, vous aurez accès à tout le contenu à la demande de Hulu, comme les originaux Hulu comme The Handmaid’s Tale et Veronica Mars, ainsi que plus de 75 chaînes que vous pouvez regarder en direct – NBC inclus. Hulu avec Live TV commence à 64,99 $ par mois, bien que si cela ne dépasse pas votre budget, vous pouvez essayer Sling TV à la place à près de la moitié du coût.

