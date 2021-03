Comment regarder Solar Opposites saison 2 en ligne de n’importe où

Si vous attendiez avec impatience la prochaine saison de Rick & Morty, la série animée Solar Opposites de Hulu est exactement ce qu’il vous faut et nous avons tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder la deuxième saison de l’émission en ligne.

Il y a pas mal de similitudes entre Solar Opposites et Rick & Morty car il a été co-créé par Justin Roiland et Mike McMahan qui a travaillé comme assistant scénariste sur la série. Cependant, alors que Rick & Morty parle d’une famille humaine qui a souvent des aventures extraterrestres, Solar Opposites raconte l’histoire de quatre extraterrestres essayant de se fondre en tant qu’humains.

Dans Solar Opposites, Korvo (Justin Roiland), Yumyulack (Sean Giambrone), Terry (Thomas Middleditch) et Jesse (Mary Mack) sont une équipe de quatre extraterrestres qui s’écraseront sur Terre après avoir échappé à leur monde natal en explosion. Alors que Korvo et Yumyulack ne voient que les pires parties de la terre, y compris la pollution, le consumérisme et la fragilité humaine, Terry et Jesse aiment les humains, la télévision, la malbouffe et s’amuser. Le groupe est chargé de protéger la Pupa qui est un super ordinateur vivant qui évoluera un jour dans sa vraie forme, les mangera et terraformera la Terre.

La saison 1 de Solar Opposites nous a présenté tous les personnages et la maison prête à emménager dans laquelle ils ont écrasé leur navire dans la banlieue américaine. La saison 2 commence avec les extraterrestres ayant réussi à réparer leur vaisseau, mais comme toujours, quelque chose va terriblement mal et ils sont à nouveau coincés sur terre comme ils l’étaient la saison dernière. Sur la base de la bande-annonce, il semble que la saison 2 de Solar Opposites sera encore plus farfelue que la saison dernière et de retour en juin de l’année dernière, Hulu a renouvelé l’émission pour une troisième saison qui comportera 12 nouveaux épisodes alors que la saison 1 et la saison 2 n’avaient huit.

Que vous ayez attendu la deuxième saison de la série ou que vous cherchiez simplement quelque chose d’amusant à regarder avant la saison 4 de Rick & Morty qui sortira plus tard cette année, nous vous montrerons comment regarder Solar Opposites de n’importe où dans le monde.

Solar Opposites saison 2: Quand et où?

La saison 2 de Solar Opposites sera présentée en première le vendredi 26 mars sur Hulu et les huit nouveaux épisodes de la série seront disponibles en streaming en même temps. Chaque épisode a une durée d’un peu plus de 20 minutes et vous pouvez également regarder la première saison de l’émission sur le service de streaming.

Comment regarder les opposés solaires aux États-Unis

Si vous vivez aux États-Unis et avez déjà un abonnement Hulu, vous pourrez regarder la saison 2 de Solar Opposites lors de sa première le vendredi 26 mars. Si vous n’êtes pas encore abonné, Hulu propose actuellement un 1- essai gratuit d’un mois, ce qui devrait vous donner suffisamment de temps pour le tester vous-même.

Si vous souhaitez simplement regarder Solar Opposites sur Hulu, le plan Basic du service coûte 5,99 $ par mois, tandis que son plan Premium sans publicité coûte 11,99 $ par mois. Vous pouvez également vous inscrire à Hulu avec Live TV pour 64,99 $ par mois pour regarder les Hulu Originals du service ainsi que 60 chaînes de télévision en direct.

Si vous envisagez de vous inscrire à Hulu, il convient de noter qu’il existe également un pack Disney Plus qui vous donne accès à Hulu avec Disney + et ESPN + pour seulement 13,99 $.

Vous pouvez regarder Solar Opposites saison 2 maintenant via Hulu. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit d’un mois.

Regardez Solar Opposites au Canada, au Royaume-Uni et en Australie

Si vous vivez au Canada, au Royaume-Uni ou en Australie et que vous souhaitez regarder Solar Opposites, vous aurez besoin d’un abonnement à Disney Plus pour le faire. Cependant, l’émission vient d’arriver sur le service de streaming de Disney en dehors des États-Unis en février de cette année avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine jusqu’au 2 avril, donc seule la saison 1 est actuellement disponible à regarder pour le moment.

Disney a confirmé que la saison 2 de Solar Opposites arrivera sur Disney Plus le 9 avril, une semaine après la fin de la saison 1, au Royaume-Uni et au Canada. Il n’a pas encore été confirmé pour une sortie dans d’autres régions comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, bien qu’il s’agisse probablement d’un délai similaire.

Rattrapez-vous sur Solar Opposites saison 1 maintenant via Disney + dans les régions en dehors des États-Unis et préparez-vous pour la saison 2 qui arrive dans un proche avenir.

